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Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций

Национальная сборная Украины

Новая неприятность

Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций

fcdynamo.com

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Полузащитник и капитан "Динамо" Виталий Буяльский не сможет помочь сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций-2024/25.

Как сообщает пресс-служба УАФ, хавбек пропустит поединки сине-желтых из-за повреждения приводящей мышцы.

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Отметим, что Буяльский оказался в списке игроков сборной по довызову из-за травмы другого футболиста.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

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Украина Виталий Буяльский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
11.11.2024 в 14:29
мышцу повредил?история повторяется.дырявые не отпускают игроков в сборную.дают им отдохнуть и востановится.чтобы они играли в оставшихся матчах.а потом .....типа киевского харьковчанина рассказывает здесь что игроки шахтёра не оправдали надежд в сборной
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
11.11.2024 в 14:29
мышцу повредил?история повторяется.дырявые не отпускают игроков в сборную.дают им отдохнуть и востановится.чтобы они играли в оставшихся матчах.а потом .....типа киевского харьковчанина рассказывает здесь что игроки шахтёра не оправдали надежд в сборной
Ответить
1
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