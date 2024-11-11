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Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
Новая неприятность
fcdynamo.com
Полузащитник и капитан "Динамо" Виталий Буяльский не сможет помочь сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций-2024/25.
Как сообщает пресс-служба УАФ, хавбек пропустит поединки сине-желтых из-за повреждения приводящей мышцы.
Отметим, что Буяльский оказался в списке игроков сборной по довызову из-за травмы другого футболиста.
Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.
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