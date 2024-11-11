Сборная Украины начала подготовку к матчам с Грузией и Албанией. ФОТО

Сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций-2024/2025 против Грузии и Албании.

Вчера ночью группа футболистов, выступающих в чемпионате Украины, поездом Киев - Перемышль добрались до Польши. Там украинская делегация перебралась в Жешув, а уже из тамошнего аэропорта вылетела в Анталью, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.

Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми, где16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура группового раунда в квартете В1 Грузия - Украина (начало - в 19:00 по киевскому времени).

На следующий день, 17 ноября сборная Украины переберется в Тирану. 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания - Украина (начало - в 21:45 по киевскому времени).