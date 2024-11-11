Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины начала подготовку к матчам с Грузией и Албанией. ФОТО
Сборная отправилась в Турцию
Дан Балашов - УАФ
Сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций-2024/2025 против Грузии и Албании.
Вчера ночью группа футболистов, выступающих в чемпионате Украины, поездом Киев - Перемышль добрались до Польши. Там украинская делегация перебралась в Жешув, а уже из тамошнего аэропорта вылетела в Анталью, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.
Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми, где16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура группового раунда в квартете В1 Грузия - Украина (начало - в 19:00 по киевскому времени).
На следующий день, 17 ноября сборная Украины переберется в Тирану. 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания - Украина (начало - в 21:45 по киевскому времени).
Популярное сейчас
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- Довбик - призрак, зритель не заплативший за билет. Наши за границей. Италия
- Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября
- Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Комментарии 1