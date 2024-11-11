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"Где, кто это сказал?", - Ребров прокомментировал конфликт Шапаренко и Мудрика из-за игрового номера

Национальная сборная Украины

Тренер впервые прокомментировал скандальную историю

"Где, кто это сказал?", - Ребров прокомментировал конфликт Шапаренко и Мудрика из-за игрового номера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о якобы конфликте в команде между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко из-за игрового номера 10.

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– Была же история, когда Шапаренко и Мудрик "десятку" делили. На месте тренера я бы "десятку" никому не давал, забрал бы у обоих и сказал: "В этой игре не будет "десятки". Подумайте о своем поведении".

– А какое поведение? Где, кто это сказал? Вы всегда комментируете слухи. "Вот мы там услышали, мы то слышали, то слышали". Но кто знает, как оно вообще было?

Не было никакого конфликта. Да, Михаил пропускал игру, Николай взял этот номер. Почему все распространяют какие-то слухи и всегда думают, что какая-то атмосфера не та? Вот если они делят – атмосфера не та. А что, что случилось? Я не понимаю. Кто сказал, что там какой-то конфликт?

Почему вы считаете, что для игроков сборной Украины это стоит на первом плане? Ну, поговорили, спросили – это обычные вещи. Это профессионалы, это игроки, которым не 15 лет.

– Вы же точно сталкивались в футбольной карьере с ситуацией, когда были конфликты.

– За номер?

– Да.

– Не было. Я не помню. Может, Андрей Николаевич когда-то играл всегда под 7-м номером – но никто не мог даже подумать, чтобы взять его номер. Потому что это был игрок совсем другого уровня. В моей карьере такого не было.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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