Ребров пояснил, почему он не вызывает Ярмоленко в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пояснил, почему вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко уже второй раз не получает вызов на сборы национальной команды.

"История с Ярмоленко показывает, что на его позиции достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было интересно посмотреть того же Гуцуляка, хотя мы даже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче Боснией.

То же самое с Назаренко, который на тот момент забил достаточно мячей и показывал очень зрелую игру в национальном первенстве, поэтому мне было очень интересно вызвать этих игроков, но вызвать не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс", - сказал Ребров.