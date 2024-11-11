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Ребров пояснил, почему он не вызывает Ярмоленко в сборную Украины

Национальная сборная Украины

Ветеран пропускает уже второй сбор национальной команды

Ребров пояснил, почему он не вызывает Ярмоленко в сборную Украины

Фото: УАФ

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пояснил, почему вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко уже второй раз не получает вызов на сборы национальной команды.

"История с Ярмоленко показывает, что на его позиции достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было интересно посмотреть того же Гуцуляка, хотя мы даже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче Боснией.

То же самое с Назаренко, который на тот момент забил достаточно мячей и показывал очень зрелую игру в национальном первенстве, поэтому мне было очень интересно вызвать этих игроков, но вызвать не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс", - сказал Ребров.

Напомним, что 16 и 19 ноября сборную Украины ожидают итоговые гостевые матчи группового этапа Лиги наций против Грузии и Албании соответственно.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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