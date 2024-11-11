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Ребров: Чемпионат УПЛ на хорошем уровне, его интересно смотреть

Национальная сборная Украины

Тренер сборной считает, что наш чемпионат находится на хорошем уровне

Ребров: Чемпионат УПЛ на хорошем уровне, его интересно смотреть

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал высказался о нынешнем уровне чемпионата Украины.

"Очень трудно сравнивать УПЛ раньше и теперь. Во-первых, наши гранды, "Динамо" и "Шахтер", постоянно в разъездах. Это очень трудно. Смотреть на интенсивность игры не совсем уместно. Но чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть.

Вот, например, кто знал, что "Шахтер" потеряет столько очков в начале сезона. Плюс, надо благодарить, что в условиях войны мы продолжаем играть.

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Посмотрите на "Александрию" Руслана Ротаня. В этом сезоне они набирают очки и за прошлый сезон. Тем более, эта команда – подтверждение того, что каждому коллективу нужно время.

Что же касается класса футболистов, то все играют, все стараются. Даже матч "Динамо" - "Ингулец" нельзя сказать, что команда из Петрово не играла. Они старались, создавали моменты против именитого соперника", – сказал Сергей Ребров.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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