Ребров: Не считаю, что наша подготовка была недостаточной для матча с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил стартовый матч команды на Евро-2024 против Румынии, который наша команда проиграла 0:3.

"Конечно, после матча анализируешь все игры и думаешь, что можно было бы изменить. Но я не считаю, что наша подготовка была недостаточной для этой игры. Футбол – это сложный процесс. Если мы контролируем мяч 65-70%, это не значит, что мы выиграем игру.

Очень важно, чтобы мы были лучше соперника во всех аспектах. Поэтому после этой игры мы сделали выводы. И уже в матче со Словакией мы показали, что хотим выигрывать. Возможно, мы не переиграли ту сборную полностью на поле, но сыграли лучше, чем против Румынии", - отметил Ребров.