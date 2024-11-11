  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Не считаю, что наша подготовка была недостаточной для матча с Румынией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Не считаю, что наша подготовка была недостаточной для матча с Румынией

Национальная сборная Украины

Тренер вспомнил о матчах Евро-2024

Ребров: Не считаю, что наша подготовка была недостаточной для матча с Румынией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил стартовый матч команды на Евро-2024 против Румынии, который наша команда проиграла 0:3.

"Конечно, после матча анализируешь все игры и думаешь, что можно было бы изменить. Но я не считаю, что наша подготовка была недостаточной для этой игры. Футбол – это сложный процесс. Если мы контролируем мяч 65-70%, это не значит, что мы выиграем игру.

Очень важно, чтобы мы были лучше соперника во всех аспектах. Поэтому после этой игры мы сделали выводы. И уже в матче со Словакией мы показали, что хотим выигрывать. Возможно, мы не переиграли ту сборную полностью на поле, но сыграли лучше, чем против Румынии", - отметил Ребров.

По теме
yellow-arrow
Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый
yellow-arrow
Зинченко и Мудрик прибыли в расположение национальной сборной Украины. ВИДЕО
yellow-arrow
Степаненко: Квалифицированных игроков в сборной Украины хватает на всех позициях, думаю, все будет хорошо
Сергей Ребров Украина Румыния
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости