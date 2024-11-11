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Ребров: Не считаю, что наша подготовка к матчу с Румынией на Евро была недостаточной
Тренер вспомнил о матчах Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил стартовый матч команды на
"Конечно, после матча анализируешь все игры и думаешь, что можно было бы изменить. Но я не считаю, что наша подготовка была недостаточной для этой игры. Футбол – это сложный процесс. Если мы контролируем мяч 65-70%, это не значит, что мы выиграем игру.
Очень важно, чтобы мы были лучше соперника во всех аспектах. Поэтому после этой игры мы сделали выводы. И уже в матче со Словакией мы показали, что хотим выигрывать. Возможно, мы не переиграли ту сборную полностью на поле, но сыграли лучше, чем против Румынии", - отметил Ребров.
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