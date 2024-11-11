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Сергей Ребров - о Забарном: Он хочет попасть в большой клуб, поэтому этот сезон является решающим в его карьере

Национальная сборная Украины

Главный тренер национальной сборной Украины дал свою оценку защитнику

Сергей Ребров - о Забарном: Он хочет попасть в большой клуб, поэтому этот сезон является решающим в его карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров в интервью для ютуб-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА" поделился собственными мыслями относительно Ильи Забарного.

"Мне очень нравится его отношение к футболу. Он действительно профессионал, он понимает, как готовиться к играм, он сконцентрирован в каждом матче и осознает, что "Борнмут" — это не конечная остановка в карьере".

"Он прогрессирует, хочет развиваться дальше, чтобы попасть в большой клуб. Очень важно, чтобы он продолжил над этим работать. Я слышал много слухов о "Ливерпуле", но сейчас он в "Борнмуте", поэтому этот сезон для него является решающим".

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"У него очень стабильная психика, он сосредоточен на каждой игре, не проваливается. Не бывает такого, что он допустил одну ошибку - и все. Для центрального защитника это очень важно", — добавил Ребров.

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В этом сезоне Илья Забарный провел все 11 матчей за "Борнмут" в АПЛ. Украинский защитник считается ключевым игроком команды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Сергей Ребров Украина Национальная сборная Украины Илья Забарный
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Андрей Журба
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