Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Ребров - о Забарном: Он хочет попасть в большой клуб, поэтому этот сезон является решающим в его карьере
Главный тренер национальной сборной Украины дал свою оценку защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров в интервью для ютуб-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА" поделился собственными мыслями относительно Ильи Забарного.
"Мне очень нравится его отношение к футболу. Он действительно профессионал, он понимает, как готовиться к играм, он сконцентрирован в каждом матче и осознает, что "Борнмут" — это не конечная остановка в карьере".
"Он прогрессирует, хочет развиваться дальше, чтобы попасть в большой клуб. Очень важно, чтобы он продолжил над этим работать. Я слышал много слухов о "Ливерпуле", но сейчас он в "Борнмуте", поэтому этот сезон для него является решающим".
"У него очень стабильная психика, он сосредоточен на каждой игре, не проваливается. Не бывает такого, что он допустил одну ошибку - и все. Для центрального защитника это очень важно", — добавил Ребров.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Илья Забарный провел все 11 матчей за "Борнмут" в АПЛ. Украинский защитник считается ключевым игроком команды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- "Я с тобой": Лунин намекнул, почему пропустит матчи сборной Украины
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО