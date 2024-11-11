Сергей Ребров - о Забарном: Он хочет попасть в большой клуб, поэтому этот сезон является решающим в его карьере

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров в интервью для ютуб-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА" поделился собственными мыслями относительно Ильи Забарного.

"Мне очень нравится его отношение к футболу. Он действительно профессионал, он понимает, как готовиться к играм, он сконцентрирован в каждом матче и осознает, что "Борнмут" — это не конечная остановка в карьере".

"Он прогрессирует, хочет развиваться дальше, чтобы попасть в большой клуб. Очень важно, чтобы он продолжил над этим работать. Я слышал много слухов о "Ливерпуле", но сейчас он в "Борнмуте", поэтому этот сезон для него является решающим".