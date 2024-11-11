Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Не знаю что хуже - когда игрок выпьет бокал пива и ляжет спать, или до 2-3 часов ночи будет сидеть в телефоне
Телефонные проблемы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер
- Нынешнее поколение футболистов совсем по-другому ведут себя в быту? Они не пьют и ложатся спать по расписанию?
- К сожалению, они не ложатся спать. Они сидят в компьютерных играх, телефонах.
Поэтому я не знаю какая проблема больше – когда игрок после тренировки выпил бокал пива и лег спать, или сидеть до двух до трех часов ночи в телефонах.
- Говорят, что во время Евро была проблема, что после матчей игроки сидели в раздевалке в телефонах.
- У нас телефоны в раздевалке перед матчем запрещены. Разе что только для того, чтобы включить музыку перед игрой, потому что для некоторых игроков это действительно хороший мотиватор. Только в этом случае использоваться телефон перед игрой.
Ну а после игры, конечно, мы не можем запретить игрокам идти к телефонам.
Популярное сейчас
- Названы гонорары Майка Тайсона и Джейка пола за бой
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- Сидорчук: Я понимаю, почему меня не вызывают в сборную Украины
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Комментарии 2