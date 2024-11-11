Ребров: Не знаю что хуже - когда игрок выпьет бокал пива и ляжет спать, или до 2-3 часов ночи будет сидеть в телефоне

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сравнил нынешнее поколение игроков сборной с временами, когда он был действующим футболистом.

- Нынешнее поколение футболистов совсем по-другому ведут себя в быту? Они не пьют и ложатся спать по расписанию?

- К сожалению, они не ложатся спать. Они сидят в компьютерных играх, телефонах.

Поэтому я не знаю какая проблема больше – когда игрок после тренировки выпил бокал пива и лег спать, или сидеть до двух до трех часов ночи в телефонах.

- Говорят, что во время Евро была проблема, что после матчей игроки сидели в раздевалке в телефонах.

- У нас телефоны в раздевалке перед матчем запрещены. Разе что только для того, чтобы включить музыку перед игрой, потому что для некоторых игроков это действительно хороший мотиватор. Только в этом случае использоваться телефон перед игрой.

Ну а после игры, конечно, мы не можем запретить игрокам идти к телефонам.