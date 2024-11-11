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Сергей Ребров: Мы не можем провести тренировочные сборы в Украине, потому что наших легионеров клубы не отпускают сюда
Главный тренер национальной сборной Украины дал ответ на один из важных вопросов
Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему сейчас национальная команда не может провести тренировочный сбор на территории нашей страны.
"Я бы с удовольствием хотел провести тренировочные сборы в Украине, но европейские клубы не отпускают наших легионеров сюда. Сейчас это невозможно, к сожалению".
"Я уверен, что все игроки хотят играть в Украине для своих болельщиков. Я не могу сказать, что, если мы играем в Польше или Чехии, то там нет наших. Все болельщики — наши. Но когда ты играешь в Украине, это совсем другое дело, совсем другие эмоции. Мы все желаем и надеемся, что как можно скорее вернемся. Я думаю, что это будет не только прекрасно, но и важно для наших людей", — добавил Ребров.
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Отметим, что национальная команда Украины на этой неделе проведет два выездных матча в Лиге наций против сборных Грузии и Албании, которые состоятся 16-го и 19-го сентября соответственно.
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