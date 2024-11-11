Сергей Ребров: Мы не можем провести тренировочные сборы в Украине, потому что наших легионеров клубы не отпускают сюда

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему сейчас национальная команда не может провести тренировочный сбор на территории нашей страны.

"Я уверен, что все игроки хотят играть в Украине для своих болельщиков. Я не могу сказать, что, если мы играем в Польше или Чехии, то там нет наших. Все болельщики — наши. Но когда ты играешь в Украине, это совсем другое дело, совсем другие эмоции. Мы все желаем и надеемся, что как можно скорее вернемся. Я думаю, что это будет не только прекрасно, но и важно для наших людей", — добавил Ребров.