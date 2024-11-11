Зинченко и Мудрик прибыли в расположение национальной сборной Украины. ВИДЕО

Сборная Украины готовится к двум заключительным матчам Лиги наций сезона 2024/2025 против Грузии и Албании, которые состоятся 16-го и 19-го ноября соответственно.

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Сегодня, в понедельник 11-го ноября, в расположение национальной команды Украины в Турции присоединились Александр Зинченко и Михаил Мудрик.

Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии.