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Зинченко и Мудрик прибыли в расположение национальной сборной Украины. ВИДЕО
Звездные легионеры будут готовиться к матчам Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины готовится к двум заключительным матчам Лиги наций сезона 2024/2025 против Грузии и Албании, которые состоятся 16-го и 19-го ноября соответственно.
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Сегодня, в понедельник 11-го ноября, в расположение национальной команды Украины в Турции присоединились Александр Зинченко и Михаил Мудрик.
Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии.
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