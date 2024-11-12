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Назаренко: Я с детства мечтал попасть в сборную, поэтому для меня это просто космический уровень
Хавбек Полесья во второй раз вызван в сборную Украины
uaf.ua
Хавбек "Полесья" Александр Назаренко поделился эмоциями от своего второго вызова в
– Ты говорил, что во время первого вызова тебя с поезда в родной Днепр сняли. Как со вторым вызовом? Билеты уже не брал?
– Нет, сейчас уже узнал немного раньше, поэтому билеты домой не брал. Этот вызов уже более не спонтанный, а более ожидаемый, потому что узнал раньше, чем тогда.
– Как оно в сборной, как тебя встретили?
– Я с детства мечтал попасть в национальную сборную, поэтому для меня это просто какой-то космический уровень. Я когда первый раз туда поехал – просто ходил и рассматривал все с большими глазами. Поэтому я очень счастлив быть там.
– Все – это что?
– От мелочей до тренировок, до людей, которые там находятся. Все.
– Мандраж или у тебя такого нет?
– Сейчас мандража уже нет. Первый раз был мандраж.
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