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Национальная сборная Украины

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Назаренко: Я с детства мечтал попасть в сборную, поэтому для меня это просто космический уровень

Национальная сборная Украины

Хавбек Полесья во второй раз вызван в сборную Украины

Назаренко: Я с детства мечтал попасть в сборную, поэтому для меня это просто космический уровень

uaf.ua

Новина українською

Хавбек "Полесья" Александр Назаренко поделился эмоциями от своего второго вызова в сборную Украины.

– Ты говорил, что во время первого вызова тебя с поезда в родной Днепр сняли. Как со вторым вызовом? Билеты уже не брал?

– Нет, сейчас уже узнал немного раньше, поэтому билеты домой не брал. Этот вызов уже более не спонтанный, а более ожидаемый, потому что узнал раньше, чем тогда.

– Как оно в сборной, как тебя встретили?

– Я с детства мечтал попасть в национальную сборную, поэтому для меня это просто какой-то космический уровень. Я когда первый раз туда поехал – просто ходил и рассматривал все с большими глазами. Поэтому я очень счастлив быть там.

– Все – это что?

– От мелочей до тренировок, до людей, которые там находятся. Все.

– Мандраж или у тебя такого нет?

– Сейчас мандража уже нет. Первый раз был мандраж.

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Украина Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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