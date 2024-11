Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый

Начиная с сентября текущего года, сборная Украины выступает в групповом раунде Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В. В группе всего – четыре команды (Украина, Грузия, Албания, Чехия), и каждое из четырех мест турнирной таблицы имеет определенные последствия.

В то же время текущая Лига наций очень тесно переплетена с европейским сегментом квалификации к ЧМ-2026. Получив определенный результат в Лиге наций, можно получить шанс пробиться на ЧМ-2026 запасным путем (по примеру того, как Украина пробилась в финальную часть Евро-2024). А еще матчи групповой стадии Лиги наций-2024/25 оказывают прямое влияние на формирование корзин отбора в европейской квалификации ЧМ-2026.

За борьбой Украины за право сеяться из первой корзины наш сайт следил в режиме реального времени, а в октябре был опубликован печальный вывод: Украина потеряла шансы на первую корзину. Это действительно так, если ситуацию рассматривать чисто сквозь призму рейтингов ФИФА и Лиги наций, которые будут использоваться при формировании корзин. Однако в Регламенте турнира есть вот такое важное примечание:

"Depending on the number of teams in each pot that need to be available to play in the UNL promotion/relegation play-offs in March 2025, draw pot adjustments may be required (see section on potential draw pot adjustments below)".