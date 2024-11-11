Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый

Начиная с сентября текущего года, сборная Украины выступает в групповом раунде Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В. В группе всего – четыре команды (Украина, Грузия, Албания, Чехия), и каждое из четырех мест турнирной таблицы имеет определенные последствия.

Первое итоговое место – повышение в Дивизион А Лиги наций; второе итоговое место – плей-офф за повышение в Дивизион А Лиги наций; третье место – плей-офф за право остаться в Дивизионе В Лиги наций (не опуститься в Дивизион С); четвертое место – вылет в Дивизион С Лиги наций.

В то же время текущая Лига наций очень тесно переплетена с европейским сегментом квалификации к ЧМ-2026. Получив определенный результат в Лиге наций, можно получить шанс пробиться на ЧМ-2026 запасным путем (по примеру того, как Украина пробилась в финальную часть Евро-2024). А еще матчи групповой стадии Лиги наций-2024/25 оказывают прямое влияние на формирование корзин отбора в европейской квалификации ЧМ-2026.

За борьбой Украины за право сеяться из первой корзины наш сайт следил в режиме реального времени, а в октябре был опубликован печальный вывод: Украина потеряла шансы на первую корзину. Это действительно так, если ситуацию рассматривать чисто сквозь призму рейтингов ФИФА и Лиги наций, которые будут использоваться при формировании корзин. Однако в Регламенте турнира есть вот такое важное примечание:

"Depending on the number of teams in each pot that need to be available to play in the UNL promotion/relegation play-offs in March 2025, draw pot adjustments may be required (see section on potential draw pot adjustments below)".

"В зависимости от количества команд в каждой корзине, которые должны участвовать в плей-офф за повышение/понижение в классе Лиги наций в марте 2025-го года, может потребоваться корректировка жеребьевки".

???? Here is the full text from the regulations of 2026 World Cup - European qualifiers, explaining in detail how the seeding will work.



It's as messy as it gets. pic.twitter.com/dom7EAAN6z — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 4, 2024

Встал вопрос, может ли по этой корректировке Украина претендовать на первую корзину?

Всего в квалификации примут участие 54 сборные. Они будут распределены на пять корзин. В Корзинах 1, 2, 3 и 4 будет по двенадцать команд, в Корзине 5 – шесть команд. Соответственно, будет двенадцать групп, но не с одинаковым количеством команд, потому что количественный состав корзин – не одинаков.

Шесть групп (с А по F включительно) будут содержать по четыре команды, а шесть групп (с G по L включительно) – по пять команд. Те группы, в составе которых будут четыре сборных, начнут квалификацию к ЧМ-2026 в сентябре (!) 2025-го года. А те группы, в составе которых будут пять сборных, начнут квалификацию к ЧМ-2026 в марте (!) 2025-го года. Согласно этому календарю, в тех группах, в которых будет по пять сборных, может быть только одна сборная, которая будет участвовать в плей-офф Лиги наций-2024/25 (повышение/понижение) в классе. В противном случае создавался бы казус, при котором одной и той же команде приходилось бы играть два матча (в плей-офф Лиги наций и в отборе к ЧМ-2026) одновременно.

Так что потенциальные корректировки, возможность которых заложена в Регламенте и о которой говорилось выше, обусловлены именно тем, чтобы не допустить попадания в группы из пяти команд более одного участника весеннего плей-офф Лиги наций. То есть, в каждой из корзин команд, участвующих в стыковых раундах Лиги наций, должно быть не больше максимального количества групп, в составе которых разрешается наличие таких команд.

В Регламенте четко прописано, что потребность в корректировке корзин (как и состав самих корзин) может быть определена исключительно после проведения последних матчей группового раунда Лиги наций-2024/25, то есть – не ранее 20-го ноября 2024-го года. К тому времени можно лишь предполагать, какие корректировки могут быть применены. В то же время, следует помнить, что во время жеребьевки будут учитываться не только занятость/не занятость сборной в плей-офф Лиги наций, но будут применяться и другие ограничения: не будут в одной группе сборные, которые не могут играть между собой "по политическим причинам", будут учитываться географические ограничения ("чрезмерное расстояние для путешествий"), климатические ограничения (ограничения по "зимнему стадиону"). Из этого следует, что количество вариантов, доступных для той или иной команды во время жеребьевки, зависит не только от положения самой команды и положения команд, уже прошедших жеребьевку, но и от положения других команд, еще не прошедших жеребьевку. Поэтому будут применяться компьютерные расчеты, которые должны предусматривать все возможные сценарии и предотвращать возникновение тупиковых ситуаций.

Как будет происходить корректировка корзин, если в ней будет потребность?

Обмен будет осуществляться по следующему принципу: самая низкая по рангу команда-участник раунда плей-офф Лиги наций соответствующей корзины заменяется самой высокой по рангу совместимой (не привлеченной к плей-офф Лиги наций) командой из низшей корзины.

Может ли Украина в случае применения корректировок попасть в первую корзину?

Регламент предполагает, что коррекция может влиять только на корзины со второго по пятую включительно. Первая корзина должна оставаться постоянной. Но как быть в случае, если бы все двенадцать команд первой корзины были бы вовлечены в весенний плей-офф Лиги наций-2024/25, а одна из команд из пятой корзины зайняла бы второе место в Лиге С? Тогда организаторам пришлось бы одну из худших команд из первой корзины переместить в Корзину 2, а на ее место поднять лучшую команду из второй корзины, не вовлеченную в плей-офф. Сейчас такова – Украина. И ей для того, чтобы претендовать на ручной перевод в первую корзину, нужно было бы либо финишировать первой в своей группе Лиги наций, либо четвертой, какой она сейчас (перед двумя последними турами) и является.

Сейчас в первой корзине находятся:

Франция (будет в плей-офф);

Испания (будет в плей-офф);

Бельгия (может не быть в плей-офф);

Нидерланды (могут не быть в плей-офф);

Португалия (будет в плей-офф);

Италия (будет в плей-офф);

Хорватия (будет в плей-офф);

Германия (будет в плей-офф);

Швейцария (может не быть в плей-офф);

Дания (может не быть в плей-офф);

Англия (может не быть в плей-офф);

Австрия (может не быть в плей-офф).

Вероятность того, что все эти сборные будут в плей-офф – не нулевая (сборным из Дивизиона А для выхода в плей-офф нужно занять не последнее место группы, сборным из Дивизиона В – второе или третье). Нулевая вероятность – что какая-то из сборных из пятой корзины финиширует на втором месте в Дивизионе С. Это условие нужно сборной Украины, потому что стыковые матчи между D2 – C4 Лиги наций состоятся весной 2026-го, а не весной 2025-го (как остальные стыки) года. Так что календарных ограничений для пятой корзины не существует.

Сейчас представители пятой корзины – это участники Дивизиона D. Поэтому для выгодного для Украины стечения обстоятельств нужно было бы, чтобы сборная, которая сейчас играет в Дивизионе С и претендует там на второе место, опустилась бы в европейском сегменте рейтинга ФИФА минимум на 49-ю позицию. Такой сценарий – нереален.

Поэтому корректировка состава корзин европейской квалификации ЧМ-2026 после окончания всех соревнований национальных сборных в 2024-го году возможна, но она не затронет Украину, которая будет сеяться из второй корзины.