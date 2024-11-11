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"Он сам футболист". Ребров рассказал о своей встрече с Орбаном в Киеве
Тренер сборной посетил мероприятие по приглашению Офиса президента
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем посещении встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, которая состоялась в июле этого года.
"Он сам футболист, играл в футбол, построил стадион в своем городе.
И когда я приехал в Венгрию, смотрел матч, и вижу, что кто-то ко мне идет, с охраной. И он поздоровался, сказал, что очень благодарен, что я приехал в Венгрию работать, что он меня хорошо знает. Ну я говорю, спасибо все, до свидания. А Шандор Варга потом говорит: "Ты знаешь кто это?". Говорю, что нет. Я даже тогда… Ну Орбан и Орбан…
Я думаю, что меня и вызвали на эту встречу, что у меня были раньше отношения с Орбаном. Но то, что он делает сейчас, я не поддерживаю.
Я ему так и сказал при встрече, что я патриот своей страны и хочу, чтобы вы помогли нашей стране.
Там немного нужно было сказать, но я знаю, что он уважает меня, потому что когда я работал в Венгрии, он благодарил за то, что я делал для венгерского футбола.
Наверное поэтому меня и пригласили на эту встречу, надеюсь, что я помог", - сказал Ребров.
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