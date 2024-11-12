Ребров: Сейчас на YouTube смотрю Витю Вацко, иногда Цыганыка

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что он сейчас смотрит на YouTube.

- Когда я работал в ОАЭ, я по 1,5 ездил на работу и слушал в это время аудиокниги и смотрел YouTube. Что смотрел? Тогда я больше смотрел про войну, кто высказывался про войну. Период был очень тяжелый, и почти все эти три часа в дороге я смотрел что-то на YouTube.

Что смотрю сейчас? Витю Вацко смотрю, иногда Цыганыка. Для меня это интересная информация. Чтобы они не говорили, они смотря т очень много, у них есть свои мысли…

- А ведь футболисты тоже смотрят, слушают все это. Не вредит это, или как они воспринимают эту информацию, критику?

- Ну а что ты с этим сделаешь? Они всегда будут смотреть такие программы, что про них скажут. И игроки после каждой неудачной игры будут искать оправдание, что это не они, а тренер, тактика не та.

Они ищут, чтобы не читать про себя, что это он, а читать – а нет, это наверное что-то не так с руководством, тренером или подбором игроков, а с ними все в порядке.