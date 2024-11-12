Ребров - о дебютном вызове Ярмолюка: Он заслуживает этого своей игрой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Для игрока это дебютный вызов.

"Я считаю, что сейчас надо было вызвать Егора. Он заслуживает этого своей игрой. Не так много он играет за "Брентфорд", но на этой позиции нам сейчас надо создать конкуренцию.

У нас, к сожалению, есть травмированные. Я считаю, он заслуживает этого вызова", - сказал Ребров в эфире YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.