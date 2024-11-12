Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров - о дебютном вызове Ярмолюка: Он заслуживает этого своей игрой
"На этой позиции нам сейчас надо создать конкуренцию"
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Для игрока это дебютный вызов.
"Я считаю, что сейчас надо было вызвать Егора. Он заслуживает этого своей игрой. Не так много он играет за "Брентфорд", но на этой позиции нам сейчас надо создать конкуренцию.
У нас, к сожалению, есть травмированные. Я считаю, он заслуживает этого вызова", - сказал Ребров в эфире YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.
В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 9 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, без результативных действий.
Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два решающих матча Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.
Популярное сейчас
- 15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
- MEGOGO, Setanta Sports и Netflix объявили о сотрудничестве. В пакет входят и спортивные события
- "Он сам футболист". Ребров рассказал о своей встрече с Орбаном в Киеве
- В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции. Известна причина
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Комментарии 2