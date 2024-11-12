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Национальная сборная Украины

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Ребров - о дебютном вызове Ярмолюка: Он заслуживает этого своей игрой

Национальная сборная Украины

"На этой позиции нам сейчас надо создать конкуренцию"

Ребров - о дебютном вызове Ярмолюка: Он заслуживает этого своей игрой

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое решение вызвать в национальную команду полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Для игрока это дебютный вызов.

"Я считаю, что сейчас надо было вызвать Егора. Он заслуживает этого своей игрой. Не так много он играет за "Брентфорд", но на этой позиции нам сейчас надо создать конкуренцию.

У нас, к сожалению, есть травмированные. Я считаю, он заслуживает этого вызова", - сказал Ребров в эфире YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 9 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, без результативных действий.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два решающих матча Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

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Сергей Ребров Украина Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.11.2024 в 11:13
зачем брать Зину есть игроки лучше
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
12.11.2024 в 11:13
зачем брать Зину есть игроки лучше
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.11.2024 в 11:29
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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