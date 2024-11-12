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Ребров: Верю, что Буяльский еще поможет сборной
Наставник сине-желтых - о перспективах Буяльского в национальной команде
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему Виталий Буяльский не имеет постоянного места в сборной Украины.
"Виталий остается полноценным игроком сборной Украины. Но надо понимать, что в команде есть большая конкуренция и сейчас вызываются те игроки, которые в лучших кондициях и лучше подходят под стиль игры.Читайте такжеРебров: Не знаю что хуже - когда игрок выпьет бокал пива и ляжет спать, или до 2-3 часов ночи будет сидеть в телефоне
Тем более надо понимать, что некоторые позиции надо омолаживать. Например, Егор Ярмолюк заслуживает сейчас вызова в сборную. Так чего его не попробовать, тем более, он за "Брентфорд" начал хорошо играть.
Буяльский помогал и в сборной, и "Динамо". Я вспоминаю о том, как он вытаскивал клуб, когда я был тренером. Но сейчас пока так. Верю, что Буяльский еще поможет сборной", - сказал Ребров.
Напомним, Буяльский был довызван в сборную Украины на ноябрьские матчи Лиги наций против Грузии и Албании, но из-за повреждения приводящей мышцы пропустит эти игры.
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