  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Участие Довбика в матчах за сборную Украины - под вопросом
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Участие Довбика в матчах за сборную Украины - под вопросом

Национальная сборная Украины

Форвард может пропустить решающие поединки Лиги наций

Участие Довбика в матчах за сборную Украины - под вопросом

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Нападающий "Ромы" Артем Довбик рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций.

Перед вылетом в лагерь национальной команды форвард прошел медосмотр, обследовав колено, поскольку он почувствовал в нем дискомфорт после последнего матча за "Рому". Обследование не выявило каких-либо проблем у Артема, сообщает Corriere dello Sport.

Читайте такжеЛидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций

Однако Довбику еще предстоит пройти углубленное медицинское обследование с медперсоналом сборной. И уже потом, по согласованию с врачами "Ромы" будет принято решение - оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его обратно в Рим.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два решающих матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

По теме
yellow-arrow
Довбик прибыл в расположение сборной Украины в Турции - ВИДЕО
yellow-arrow
Ребров: Верю, что Буяльский еще поможет сборной
yellow-arrow
Ребров - о дебютном вызове Ярмолюка: Он заслуживает этого своей игрой
Украина Артем Довбик ФК Рома Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости