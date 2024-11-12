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Участие Довбика в матчах за сборную Украины - под вопросом
Форвард может пропустить решающие поединки Лиги наций
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Нападающий "Ромы" Артем Довбик рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций.
Перед вылетом в лагерь национальной команды форвард прошел медосмотр, обследовав колено, поскольку он почувствовал в нем дискомфорт после последнего матча за "Рому". Обследование не выявило каких-либо проблем у Артема, сообщает Corriere dello Sport.
Однако Довбику еще предстоит пройти углубленное медицинское обследование с медперсоналом сборной. И уже потом, по согласованию с врачами "Ромы" будет принято решение - оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его обратно в Рим.
Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два решающих матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.
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