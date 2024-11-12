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Довбик прибыл в расположение сборной Украины в Турции - ВИДЕО
Легионеры постепенно прибывают в лагерь команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" Артем Довбик присоединился к расположению сборной Украины в Турции, сообщает пресс-служба УАФ.
Ранее сообщалось, что перед вылетом в лагерь сине-желтых Артему было проведено МРТ колена. Обследование не выявило у нападающего никаких проблем.
Однако, чтобы избежать каких-либо рисков, состояние Довбика оценит медштаб сборной, и затем, по согласованию врачей "Ромы", будет принято решение - оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его обратно в Рим.
Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии. Затем сине-желтые переберутся в Тирану, где 19 ноября сыграют заключительный матч, против Албании.
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