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Довбик прибыл в расположение сборной Украины в Турции - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Легионеры постепенно прибывают в лагерь команды

Довбик прибыл в расположение сборной Украины в Турции - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" Артем Довбик присоединился к расположению сборной Украины в Турции, сообщает пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что перед вылетом в лагерь сине-желтых Артему было проведено МРТ колена. Обследование не выявило у нападающего никаких проблем.

Однако, чтобы избежать каких-либо рисков, состояние Довбика оценит медштаб сборной, и затем, по согласованию врачей "Ромы", будет принято решение - оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его обратно в Рим.

Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии. Затем сине-желтые переберутся в Тирану, где 19 ноября сыграют заключительный матч, против Албании.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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