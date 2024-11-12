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Ребров считает Михавко кандидатом в сборную Украины: Он будет прогрессировать
Наставник сине-желтых отметил футболиста "Динамо"
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о центральном защитнике "Динамо" Тарасе Михавко.
"Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте играть в основном составе "Динамо" – это очень большой прогресс.
Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за ним, и это кандидат в национальную команду", - сказал Ребров в эфире YouTube-каналА ПРЯМА ЧЕРВОНА.
В этом сезоне Михавко отыграл за "Динамо" 11 матчей УПЛ и отметился одним забитым мячом. Кроме того, в активе защитника три гола в собственные ворота.
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