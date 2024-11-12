Ребров считает Михавко кандидатом в сборную Украины: Он будет прогрессировать

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о центральном защитнике "Динамо" Тарасе Михавко.

"Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте играть в основном составе "Динамо" – это очень большой прогресс.

Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за ним, и это кандидат в национальную команду", - сказал Ребров в эфире YouTube-каналА ПРЯМА ЧЕРВОНА.