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Ребров считает Михавко кандидатом в сборную Украины: Он будет прогрессировать

Национальная сборная Украины

Наставник сине-желтых отметил футболиста "Динамо"

Ребров считает Михавко кандидатом в сборную Украины: Он будет прогрессировать

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о центральном защитнике "Динамо" Тарасе Михавко.

"Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте играть в основном составе "Динамо" – это очень большой прогресс.

Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за ним, и это кандидат в национальную команду", - сказал Ребров в эфире YouTube-каналА ПРЯМА ЧЕРВОНА.

В этом сезоне Михавко отыграл за "Динамо" 11 матчей УПЛ и отметился одним забитым мячом. Кроме того, в активе защитника три гола в собственные ворота.

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Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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