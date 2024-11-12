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Национальная сборная Украины

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Ребров: Для меня был большой вопрос, как Барселона после Хави стала играть совсем по-другому

Национальная сборная Украины

Хотя игроки почти не изменились

Ребров: Для меня был большой вопрос, как Барселона после Хави стала играть совсем по-другому

УАФ

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, за какими европейскими командами он следит наиболее внимательно.

"Я смотрю много футбола. Для меня очень-очень большим был вопрос, как "Барселона" после Хави стала играть по-другому, хотя игроки почти не изменились. И это действительно совсем другая команда, которая сейчас в этом чемпионате показывает совсем другой футбол.

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"Байер" – это интенсивность. Вообще чемпионат Германии – это интенсивность.

Если там смотреть на "Арсенал", то же самое, какой там в прошлом сезоне почти стал чемпионом. "Манчестер Сити" – это другой тренер, другая игра, и другая игра только потому, что соперники играют по-другому против них. Но я считаю, что все эти команды, все эти чемпионаты, топ-чемпионаты — это интенсивность. Мне интересно смотреть за игрой "Байера", "Боруссии", "Баварии", немецкий чемпионат, потому что это интенсивность", - сказал Ребров.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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