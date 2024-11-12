Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Для меня был большой вопрос, как Барселона после Хави стала играть совсем по-другому
Хотя игроки почти не изменились
УАФ
Главный тренер
"Я смотрю много футбола. Для меня очень-очень большим был вопрос, как "Барселона" после Хави стала играть по-другому, хотя игроки почти не изменились. И это действительно совсем другая команда, которая сейчас в этом чемпионате показывает совсем другой футбол.
"Байер" – это интенсивность. Вообще чемпионат Германии – это интенсивность.
Если там смотреть на "Арсенал", то же самое, какой там в прошлом сезоне почти стал чемпионом. "Манчестер Сити" – это другой тренер, другая игра, и другая игра только потому, что соперники играют по-другому против них. Но я считаю, что все эти команды, все эти чемпионаты, топ-чемпионаты — это интенсивность. Мне интересно смотреть за игрой "Байера", "Боруссии", "Баварии", немецкий чемпионат, потому что это интенсивность", - сказал Ребров.
Популярное сейчас
- Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Буяльский не сыграет за сборную, новый тренер Спортинга. Главные новости за 11 ноября
- В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции. Известна причина
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью