Ребров: После матча с Грузией Калюжный не то что бегать - ходить не мог

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему после удачного матча с Грузией в Лиге наций опорный хавбек "Александрии" Иван Калюжный не вышел в стартовом составе в матче против Чехии.

- Вацко после матча с Чехией критиковал замену Степаненко на Калюжного в стартовом составе, мол, Калюжный провёл такую игру против Грузии.

- Во-первых, никто не понимает, как игроки играют через два дня на третий. Даже если говорить об игре с Чехией, динамика игры с Чехией и с Грузией была абсолютно разной. Но перед игрой, после игры ты спрашиваешь игроков, и они говорят: "Я уверен", это все история и про мотивацию. Я спрашиваю: "Вы на 100% готовы? Мы восстановились?" Но когда они выходят на поле, я уже вижу по игрокам, что они не восстановились, они не могут показывать тот объем, который демонстрировали в первой игре.

Мы заменили Ивана в стартовом составе, потому что он уже не мог не то что бегать, даже ходить не мог. Он лег на поле, и как можно такого игрока в такой позиции использовать через два дня? Это очень важная позиция, особенно с чехами.

- Да, честно говоря, я думал, что вы его замените в перерыве, потому что был момент, когда он с трудом добежал до штрафной.

Это всегда Иван. Я помню еще по "Динамо", кажется, что он устал, но так, во втором тайме он отобрал, ну да, даже помню, во втором тайме, когда он уже сел на поле и сказал: "Не могу играть", пока была готова замена, он встал и нормально играл.