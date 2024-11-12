Родри или Винисиус? Ребров высказался о Золотом мяче-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об обладателе Золотого мяча-2024, которым стал опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

– Как вам "Золотой мяч", впечатлила победа Родри? Потому что я, например, до последнего был уверен, что Винисиус будет победителем.

- Впечатлила, да. Очень важно понимать, что за критерии. Я считаю, и Винисиус, и Родри заслуживают этой награды. Но какие критерии? Если там люди голосуют за людей, которые яркие, я думаю, Винисиус более яркий. Но ту работу, которую проделывает Родри в "Ман Сити" и в национальной сборной Испании – это тоже топ-уровень. Поэтому очень важны критерии.

– С одной стороны, Родри не попал в сборную лучших игроков Премьер-лиги по итогам сезона. Но там есть из кого выбирать. С другой стороны, не будем забывать, что это все равно всегда политика.

– Вы же говорите о Премьер-лиге. Но как по мне, "Золотой мяч" - это даже больше про Евро или чемпионат мира. Я считаю, что на Евро Родри сыграл ярко, команда выиграла Евро. Плюс игрок достаточно уверенно сыграл на своей позиции.

- Если бы вы голосовали, то за кого?

– Сейчас? Ну это тоже самое. Что за критерии? Мне нравится Родри, но я считаю, что Винисиус более яркий в этом сезоне. Он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов. Так же, как и Карвахаль.