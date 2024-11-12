Сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам ЛН. ФОТО

Во вторник, 12 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к двум выездным матчам Лиги наций против Грузии и Албании.

У команды состоялось теоретическое и практическое занятие в турецком Белеке, где сборная будет готовиться к 15 ноября, когда отправится в Батуми.

Напомним, что 16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура группового раунда в квартете В1 Грузия – Украина. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 17 ноября, сборная Украины переберется в Тирану, где 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина (начало – в 21:45 по киевскому времени.