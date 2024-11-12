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Владимир Бражко - о решающих матчах Лиги наций: Нам нужно одержать две победы

Национальная сборная Украины

Полузащитник сборной Украины рассказал о главной задаче сборной в ближайших матчах

Владимир Бражко - о решающих матчах Лиги наций: Нам нужно одержать две победы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко дал комментарий официальному ютуб-каналу УАФ в небольшом блоге из путешествия сборной Украины в Турцию, где наша национальная команда будет готовиться к матчу Лиги наций против Грузии.

— Как дорога? Говорят, что у человека появляется иммунитет ко всему тяжелому. У тебя уже появился иммунитет за это время [к длительным переездам]?

— Да наверное, что да. С поезда на поезд, игра — поезд, и потом снова дорога. Нелегко.

— Ты смотрел, сколько сейчас надо будет проехать и пролететь сборной?

— Да мне уже все равно. Я уже привык к этому. Я же говорю, что мы с "Динамо" тоже путешествуем долго и много. Когда через лет 15 мой сын будет спрашивать меня: что ты делал в молодые годы? Я ему скажу, что ездил по разным странам, городам, как дальнобойщик (смеется).

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— Как считаешь, насколько сейчас важны оставшиеся у нас в Лиге наций матчи?

— Очень ответственные матчи. Нам нужно одержать две победы, чтобы, как минимум, занять второе место. Надо выиграть группу, это главная задача. Поэтому будем играть и постараемся сделать все для этого. Все видели, как сложно даются эти игры, поэтому будем готовиться к тяжелой игре, где будет много борьбы.

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Напомним, что уже 16-го ноября сборная Украины встретится со сборной Грузии. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. Матч против сборной Албании состоится 19-го ноября в 21:45.

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Украина Национальная сборная Украины Владимир Бражко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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