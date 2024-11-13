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Ярмолюк: Для меня будет успехом дебютировать за сборную Украины и выиграть две игры
Хавбек прокомментировал свой дебютный вызов в главную команду страны
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился своими впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины.
- Поздравляем с первым вызовом в сборную. Как узнал об этом вызове?
- Спасибо, очень приятно. Узнал от администратора сборной, позвонили, сказали, что я в составе.
- Знаю, что ты спокойно воспринял не так как Назаренко, телефоны не падали, никаких истерик не было. Но с кем поделился первым?
- С родными, набрал их и поделился с ними. Очень счастлив.
- Как в клубе реагируют? Потому что "Брентфорд" - клуб, у которого есть сборники, наверное, но не так много. Ты - молодой, 20 лет, получаешь вызов в национальную команду. Как восприняли?
- Меня поздравили все одноклубники и тренер. Все очень рады за меня и приятно поздравили.
- Общение уже было здесь. Когда-то мы помним, что были песни в сборной. Сейчас нет песен, но как принимают в национальной команде?
- Приняли меня хорошо. Игроки, тренеры. Со мной поговорили, приняли меня хорошо и поздравили.
- Чем отличается национальная сборная от молодежных сборных, где ты прошел, фактически, все что мог.
- В национальной сборной, я считаю, что это 100% лучшие игроки со всей страны. В молодежной сборной, считаю, больше ротации. А здесь уже укомплектованный состав и для меня честь сюда попасть.
- Что для тебя будет успехом на этом сборе?
- Для меня будет успехом дебютировать за сборную и выиграть две игры.
- Думал ли ты о том, какой номер хочешь себе взять на эти матчи?
- Очень рано об этом думать. Поскольку я самый молодой - какой дадут, такой и возьму.
- Сергей Станиславович говорил с тобой, был какой-то разговор о твоем вызове?
- Поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, все будет хорошо.
- Он о тебе положительно говорил в комментариях. Ждал ли ты этот отзыв раньше?
- Всему свое время.
- С кем ты больше всего дружишь? Возможно, есть какие-то контакты, которые еще с давних времен тянутся?
- Прилетели сюда вместе с Забарным и Миколенко. Я с ними больше общаюсь, поскольку мы играем все вместе в Англии. С ними я больше всего провожу время.
- Какое первое впечатление от первой тренировки?
- Все понравилось. Все дружные, хорошо поработали и с хорошим результатом едем в отель.
- Был ли у тебя мандраж? Я понимаю, что для профессионального футболиста, который играет в АПЛ, это наверное, слово которое уже не в ходу, но все же национальная команда. Какое-то волнение минимальное.
- Я считаю, что у каждого человека, кто попал в национальную сборную будет мандраж на первой тренировке как минимум, - резюмировал Ярмолюк.
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