Ярмолюк: Для меня будет успехом дебютировать за сборную Украины и выиграть две игры

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился своими впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины.

- Поздравляем с первым вызовом в сборную. Как узнал об этом вызове?

- Спасибо, очень приятно. Узнал от администратора сборной, позвонили, сказали, что я в составе.

- Знаю, что ты спокойно воспринял не так как Назаренко, телефоны не падали, никаких истерик не было. Но с кем поделился первым?

- С родными, набрал их и поделился с ними. Очень счастлив.

- Как в клубе реагируют? Потому что "Брентфорд" - клуб, у которого есть сборники, наверное, но не так много. Ты - молодой, 20 лет, получаешь вызов в национальную команду. Как восприняли?

- Меня поздравили все одноклубники и тренер. Все очень рады за меня и приятно поздравили.

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- Общение уже было здесь. Когда-то мы помним, что были песни в сборной. Сейчас нет песен, но как принимают в национальной команде?

- Приняли меня хорошо. Игроки, тренеры. Со мной поговорили, приняли меня хорошо и поздравили.

- Чем отличается национальная сборная от молодежных сборных, где ты прошел, фактически, все что мог.

- В национальной сборной, я считаю, что это 100% лучшие игроки со всей страны. В молодежной сборной, считаю, больше ротации. А здесь уже укомплектованный состав и для меня честь сюда попасть.

- Что для тебя будет успехом на этом сборе?

- Для меня будет успехом дебютировать за сборную и выиграть две игры.

- Думал ли ты о том, какой номер хочешь себе взять на эти матчи?

- Очень рано об этом думать. Поскольку я самый молодой - какой дадут, такой и возьму.

- Сергей Станиславович говорил с тобой, был какой-то разговор о твоем вызове?

- Поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, все будет хорошо.

- Он о тебе положительно говорил в комментариях. Ждал ли ты этот отзыв раньше?

- Всему свое время.

- С кем ты больше всего дружишь? Возможно, есть какие-то контакты, которые еще с давних времен тянутся?

- Прилетели сюда вместе с Забарным и Миколенко. Я с ними больше общаюсь, поскольку мы играем все вместе в Англии. С ними я больше всего провожу время.

- Какое первое впечатление от первой тренировки?

- Все понравилось. Все дружные, хорошо поработали и с хорошим результатом едем в отель.

- Был ли у тебя мандраж? Я понимаю, что для профессионального футболиста, который играет в АПЛ, это наверное, слово которое уже не в ходу, но все же национальная команда. Какое-то волнение минимальное.

- Я считаю, что у каждого человека, кто попал в национальную сборную будет мандраж на первой тренировке как минимум, - резюмировал Ярмолюк.