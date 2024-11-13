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Довбик пропустил тренировку сборной Украины
Поедет обратно в Италию?
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик пропустил вчерашнюю тренировку национальной команды, сообщает издание Forza Roma.
Довбик одним из последних прибыл в расположение сине-желтых. Перед вылетом в Турцию его обследовали клубные врачи из-за дискомфорта в колене, и обследование показало отсутствие проблем.
Вчера, во вторник, Артем не принимал участия в тренировке сборной. Медицинский штаб сине-желтых сегодня обследует нападающего и вместе с врачами "Ромы" примет решение: оставить в расположении сборной или отпустить обратно в Италию.
О том, что участие Довбика в ноябрьских матчах Лиги наций находится под вопросом, сообщалось еще вчера.
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