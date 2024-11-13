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Довбик пропустил тренировку сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Поедет обратно в Италию?

Довбик пропустил тренировку сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик пропустил вчерашнюю тренировку национальной команды, сообщает издание Forza Roma.

Довбик одним из последних прибыл в расположение сине-желтых. Перед вылетом в Турцию его обследовали клубные врачи из-за дискомфорта в колене, и обследование показало отсутствие проблем.

Вчера, во вторник, Артем не принимал участия в тренировке сборной. Медицинский штаб сине-желтых сегодня обследует нападающего и вместе с врачами "Ромы" примет решение: оставить в расположении сборной или отпустить обратно в Италию.

О том, что участие Довбика в ноябрьских матчах Лиги наций находится под вопросом, сообщалось еще вчера.

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Источник:
Forza Roma
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
13.11.2024 в 12:04
Халявщик. Не буде від нього користі ні Ромі, ні Україні.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
13.11.2024 в 12:04
Халявщик. Не буде від нього користі ні Ромі, ні Україні.
Ответить
0
0

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