Довбик пропустил тренировку сборной Украины

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик пропустил вчерашнюю тренировку национальной команды, сообщает издание Forza Roma.

Довбик одним из последних прибыл в расположение сине-желтых. Перед вылетом в Турцию его обследовали клубные врачи из-за дискомфорта в колене, и обследование показало отсутствие проблем.

Вчера, во вторник, Артем не принимал участия в тренировке сборной. Медицинский штаб сине-желтых сегодня обследует нападающего и вместе с врачами "Ромы" примет решение: оставить в расположении сборной или отпустить обратно в Италию.

О том, что участие Довбика в ноябрьских матчах Лиги наций находится под вопросом, сообщалось еще вчера.