Определилась бригада арбитров на матч Грузия - Украина

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая обслужит матч 5-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете В1 Грузия - Украина.

Главным рефери назначен 39-летний Крис Кавана из Англии. На линиях ему будут помогать соотечественники Ли Беттс и Нил Дэвис.

Обязанности четвертого судьи исполнит Сэм Барротт.

Матч Грузия - Украина состоится в субботу, 16 ноября в Батуми на стадионе AdjaraBet Arena. Начало - в 19:00 по Киеву (20:45 местное время).