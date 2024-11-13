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Национальная сборная Украины

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Определилась бригада арбитров на матч Грузия - Украина

Национальная сборная Украины

Англичане

Определилась бригада арбитров на матч Грузия - Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая обслужит матч 5-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете В1 Грузия - Украина.

Главным рефери назначен 39-летний Крис Кавана из Англии. На линиях ему будут помогать соотечественники Ли Беттс и Нил Дэвис.

Обязанности четвертого судьи исполнит Сэм Барротт.

Матч Грузия - Украина состоится в субботу, 16 ноября в Батуми на стадионе AdjaraBet Arena. Начало - в 19:00 по Киеву (20:45 местное время).

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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