Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины

Как правило, сборная Украины держится на трех китах. Легионеры, а также представители "Динамо" и "Шахтера" – ядро, которое редко менялось. Причина очевидна: "иностранцы" по умолчанию были способны гарантировать класс (их же не зря позвали в топ-чемпионаты, да?), а два наших отечественных гранда лучше всего демонстрировали себя на международной арене.

Сергея Реброва, как и Андрея Шевченко при его тренерстве, частенько спрашивали в стиле "а что же должно произойти, чтобы штаб „сине-желтых“ заметил тех или иных игроков из условного „Руха“ или черниговской „Десны“? Как вот Александр Филиппов версии 2019/20 – человек забил "Днепру-1", "Динамо" и "Карпатам", но все равно не дебютировал за главную команду страны. В ответ всегда звучало "надо работать над уровнем", "соревноваться в еврокубках" – что-то такое.

Октябрьский отрезок Лиги наций настораживал проблемностью кадров, и Сергей Станиславович задействовал несколько новичков, среди которых оказался Иван Калюжный. Сам факт пребывания и успеха полузащитника спровоцировал большой ажиотаж – оказывается, УПЛ, если опустить привычных лидеров турнирной таблицы, может качественно подстраховать.

Учитывая это, мы решили пересмотреть похожие случаи – когда футболисты не просто делегировались из самых неочевидных клубов Премьер-лиги, но и получили практику в сборной. Не обойдемся без примечания: не будем выделять пусть и подходящих персонажей, но находящихся в России.

Тарас Кабанов ("Карпаты")

Когда дебютировал : в январе 2004-го

: в январе 2004-го Что в дальнейшем: больше не привлекался

В кампании 2003/04 львовские "Карпаты" так штормило, что, в конце концов, "зелено-белые" попрощались с высшим дивизионом. Иван Голац, Мирон Маркевич, который потом пожалел об авантюре с возвращением, Юрий Дячук-Ставицкий (как только пахло жареным, Петр Дыминский знал к кому обращаться) не остановили падение.

Коллектив играл не то чтобы плохо, он банально не мог определиться с вектором развития. При отсутствии системности ответственность перекладывается на конкретные имена, и непосредственно на поле таким был Тарас Кабанов. До зимнего перерыва центрфорвард огорчил "Днепр", "Шахтер", "Ильичевец", "Таврию" и киевский "Арсенал".

Таранный стиль, подкрепленный индивидуальной статистикой, сформировал репутацию. Воспринимаясь "молодым талантом", Кабанов был удостоен приглашения от Олега Блохина и 18-го января 2004-го получил полчаса во встрече с Ливией (1:1).

И на этом все. Конечно, в те дни все внимание было приковано к праймовому Шевченко, да и Андрей Воронин набирал обороты (уже вскоре это подтвердится в леверкузенском "Байере"). Конкуренция страшная, но и Кабанов из "перспективных" резко превратился в мало кому интересного – после "Карпат" состоялся переход в "Кривбасс", и с каждым последующим клубом парень забивал все меньше.

В 2012-м завязал с профессиональным футболом, но стал легендой среди любителей; в сорок три он является играющим тренером "Луцксантехмонтаж №536".

Александр Яценко ("Харьков")

Когда дебютировал : октябрь 2005-го

: октябрь 2005-го Что в дальнейшем: больше не привлекался

Александр Яценко опережал клубные успехи подвигами с молодежкой. Если в "Динамо" на центрбека смотрели с интересом, но настороженно, то вот в сборной Павла Яковенко юноша полностью оправдал свое пребывание. В 2004-м U-19 дошла до полуфинала, уступила Испании, однако дала бой – именно наш герой сделал 2:2 на последних минутах и позволил испытать судьбу серией пенальти.

Чемпионат мира-2005 среди двадцатилетних, где блистали Александр Алиев, Артем Милевский и Максим Фещук, тоже добавили Яценко баллы привлекательности. Чтобы убедиться или опровергнуть профпригодность воспитанника, "Динамо" отправило Сашу в "Харьков", и именно оттуда он поехал к Олегу Блохину.

Это обычная практика, когда наш футбольный бомонд, вдохновленный эффективным продвижением различных возрастных категорий, вдруг вспоминает, что "вообще-то у нас классное поколение". Вопрос в том, что 70 процентов этих имен подозрительно исчезли – что в 2005-м, что в 2009-м, что в 2019-м. Яценко – не исключение, хотя на момент октября 2005-го забетонировал место в "Харькове", появился в ряде полных матчей и принес победу над "Закарпатьем" (1:0).

Как итог, Блохин проверил защитника на правом фланге в "товарняке" с Японией (1:0, одиннадцатиметровый реализовал покойный Гусин), взял туристом на ЧМ-2006 и... все. С течением времени Яценко позволил себе обвинить Блохина в эгоизме, но не уточнил, почему сам "разбазарил" авансы и превратился в посредственность.

Александр Максимов ("Харьков")

Когда дебютировал : октябрь 2005-го

: октябрь 2005-го Что в дальнейшем: больше не привлекался

В пользу Максимова говорил тот же бэкграунд в виде молодежки. Присутствие на Евро-2002 U-17 и Евро-2004 U-19, удачный отбор на Евро-2006 U-21, где мы остановились в финале на Нидерландах – бесспорно, повод тщательнее присмотреться.

Тем более Александр, когда удерживал форму в "Харькове", почти безапелляционно "пахал" от звонка до звонка. А конец конец лета – середина осени выдались продуктивными – центрхав был причастен к обыгрышам "Арсенала", "Закарпатья", "Ворсклы" (оформил ассист), плюс, попытался навязать борьбу "Динамо".

Как и Яценко, был задействован в спарринге против Японии (на 65 минуте ротировался с Тимощуком), и в дальнейшем не смог развить карьеру. В 2007-м пополнил ряды "Днепра", не зарекомендовал себя и отправился по проектам, связанным с Игорем Коломойским ("Кривбасс", "Арсенал"). Имеет опыт в "Севастополе", донецком "Олимпике", даже в первенстве Мальты.

Владимир Полевой ("Металлург" Запорожье)

Когда дебютировал : май 2010-го

: май 2010-го Что в дальнейшем: принял участие еще в четырех матчах

Помните, как "сине-желтыми" орудовал Мирон Маркевич? Это было недолго, но, готовясь к серии "товарняков", расписанных к старту Евро-2012, тренер успел все равно оставить по себе след – хотя бы потому, что дал "зеленый свет" Евгению Коноплянке, Александру Горяинову, Денису Олейнику, Артему Федецкому и... Владимиру Полевому.

В сезоне 2009/10 запорожский "Металлург" набрал 35 очков и ограничился девятой позицией. Результат вполне привычный, если проанализировать прошлые годы, а вот персонально Полевой понравился и существенно повлиял на командные показатели – отдал 5 ассистов, благодаря которым были преодолены "Кривбасс", "Ильичевец", "Оболонь" и спасена ничья с "Ворсклой".

Неплохие оборонительные скиллы, умноженные на эффективные подключения к атаке – смесь, которая понадобилась как Маркевичу, так и Юрию Калитвинцеву. Как следствие, левый фулбек принял участие в противостояниях с Литвой, Румынией, Польшей, Чили и Бразилией – если суммарно, то это 167 минут.

С назначением Олега Блохина на экспериментах поставили точку, и Владимир уже не вызывался. Ну, зато бился с Дани Алвесом, Тьяго Силвой, Рамиресом, Робинью, Алешандре Пато – то есть, есть что рассказать внукам.

Подчеркнем, что Полевой все еще в строю – в тридцать девять бегает за МФК "Металлург" Запорожье.

Денис Дедечко ("Ворскла")

Когда дебютировал : август 2013-го

: август 2013-го Что в дальнейшем: больше не привлекался

В кампании 2012/13 "Кривбасс" финишировал седьмым, имел претензии на еврокубки ("Черноморец", который отправился в ЛЕ, опередил криворожан по разнице забитых и пропущенных), однако взамен справедливо не получил аттестат и исчез с футбольной карты.

Денис Дедечко был одним из самых светлых пятен, нравился активностью в опорной зоне, поэтому велся Фоменко еще в мае 2013-го (в конце концов, присутствовал на контрольном поединке с Камеруном). Полноценный дебют состоялся уже в роли новичка "Ворсклы" – хавбек появился после перерыва вместо Анатолия Тимощука, каши не испортил и помог дожать Израиль (2:0; мячи на счету Ротаня и Селезнева).

Отметим, что Михаил Иванович еще долго приглашал Дениса – он присутствовал в заявке на часть квалификации ЧМ-2014, в частности, в легендарных стыках с Францией. Впрочем, не слишком стабильное выступление за полтавчан, а также отъезд в Казахстан поставил крест на перспективах.

Добавим, что 37-летний Дедечко до сих пор ведет профессиональную деятельность – капитанит в молдавском "Зимбру".

Сергей Мякушко ("Карпаты")

Когда дебютировал : ноябрь 2017-го

: ноябрь 2017-го Что в дальнейшем: больше не привлекался

В конце октября 2017-го Сергей Мякушко поразил ворота "Ворсклы" (1:0) и "Динамо" (1:1), благодаря чему попал на карандаш Шевченко. Если обобщить, то не сказать, что вингер запомнился выдающимся сезоном с индивидуальной точки зрения (5+2 – неплохо, однако несколькими годами ранее даже в "Говерле" сложилось заметно лучше). Да и сами "Карпаты" на финише УПЛ боролись за сохранение прописки, справились с задачей, но это точно не поспособствовало медийности и престижности, чтобы Андрею Николаевичу еще ставить на кого-то из львовян.

Впрочем, в моменте Мякушко действительно "выстрелил", а впереди ноябрьский "товарняк" со Словакией – почему же не поэкспериментировать? Учитывая то, как Шевченко консервативно подходил к комплектованию обоймы, брал на просмотр и почти сразу отсылал исполнителей из лагеря, то факт выхода Сергея на поле "Арены Львов" искренне удивил. Да, замена на 90+ (Евгений Коноплянка отправился отдыхать), да, 1 минута в распоряжении, однако и она есть.

Юрий Коломоец ("Ворскла")

Когда дебютировал : ноябрь 2017-го

: ноябрь 2017-го Что в дальнейшем: больше не привлекался

Летом 2017-го Юрий Коломоец прервал неудачный период в будапештском МТК и вернулся в "Ворсклу". Оказавшись в хорошо знакомой среде, нападающий взялся за дело и в течение августа-октября порадовал серией хороших матчей. Гол плюс пас с "Карпатами" (3:1), ключевой ассист против "Александрии" (1:0), точные удары, нанесенные "Заре" (1:1), "Черноморцу" (3:0), дубль, отгруженный "Шахтеру" (2:3) – словом, сформировалась хорошая картина.

Коломоец тоже вышел на Словакию и, что важно, провел все 90 минут. Отличиться не сумел, но, как заметил Шевченко на пресс-конференции, "Юрий отработал требования, которые перед ним ставились", "прессинговал, отходил назад, содействовал полузащитникам и отбирал".

Приятная характеристика, но не та, которой должен всерьез гордиться центрфорвард (причем единственный в тактическом рисунке). К Коломойцу вопросов нет, он старался и выложился, однако не показал желаемой остроты впереди. Да, затем, не без помощи парня "Ворскла" стала бронзовой обладательницей розыгрыша 2017/18, но предложенный им уровень разве что годился для проверки.

Андрей Борячук ("Мариуполь")

Когда дебютировал : ноябрь 2018-го

: ноябрь 2018-го Что в дальнейшем: провел еще 1 матч

В апреле Борячуку исполнится двадцать девять, и особых надежд на то, что форвард себя еще продемонстрирует на серьезной ступени, уже нет. К сожалению, сейчас не 2015-й, когда подрастающее поколение "Шахтера" с Кудриком, Вачиберадзе, Пихаленком, Зубковым и Борячуком включительно добралось до финала Юношеской лиги УЕФА.

Тогда думалось, что перед Андреем открыты большие перспективы, но все эти прогнозы постепенно испарились. В 2017-м центрфорвард был арендован "Мариуполем", где хоть и отметился 15-ю мячами в 47-ми поединках, но сделал это отрезками – чередовал целые "сухие" серии с несколькими удачным матчами. На одной из таких позитивных волн исполнителю и посчастливилось быть замеченным Шевченко.

Гол "Карпатам", дубль, отгруженный луганской "Заре" – и вот Борячук против Словакии (1:4) в Лиге наций и товарняке с Турцией (0:0). 67 минут не убедили, да и после Андрей не добавил в клубах, чтобы еще раз быть вызванным – сомнительные аренды, переход с "Металлистом 1925" в Первую лигу это подтверждают.

Александр Ковпак ("Севастополь")

Когда дебютировал : июнь 2013-го

: июнь 2013-го Что в дальнейшем: провел еще 2 матча

УПЛ - это, конечно, круто, но что скажете на счет второго по знаковости дивизиона? Представьте себе, в новейшее время сборная Украины обращалась за услугами к представителю Первой лиги.

Александр Ковпак искренне удивился, когда в конце мая 2013-го ему позвонил Михаил Фоменко. Ведь в начале календарного года форвард покинул киевский "Арсенал" (4 гола в первой части сезона - против скандально известной "Муры" в квалификации ЛЕ, а также "Металлисту", запорожскому "Металлургу" и "Говерле").

И все ради чего? Да-да, "Севастополя". Понятно, что крымчане не собирались засиживаться в ПЛ (Мариуш Левандовский, Денис Кожанов и другие игроки с опытом "вышки" явно стремились воплотить большие амбиции). Ковпак стал очередным пазлом для продвижения вверх, но по правде не впечатлил эффективностью - всего 3 мяча, два из которых пришлись на матч с "Александрией".

Хотелось бы лучшего как для игрока такого класса, но Фоменко хватило и этого. 3 минуты с Камеруном, 1 - с Черногорией (отбор к ЧМ-2014), 10 - с Израилем (снова контрольный спарринг) - скромный задел, хотя и о таком можно мечтать. Еще три поединка в запасе - один с Польшей и два с Сан-Марино.

Отметим и колоритных игроков из "бородатых" 1990-х. На заре формирования фундамента сборной нисколько не удивительно, что в 1992-м был вызван Игорь Жабченко – из кременчугского "Кремня". Юрий Мартынов, защищавший цвета кировоградской "Зирки", вообще приехал из Первой лиги (Ковпак позже повторил его путь).

Андрей Мущинка представлял запорожский "Металлург", Владимир Савченко – симпатичный ЦСКА-Борисфен, Сергей Турянский, Ярослав Ватаманюк, Николай Юрченко и Андрей Хомин прославили своим появлением "Прикарпатье". Вот такие они, тонкости эпохи.

Фото - из архива UA-Фубол