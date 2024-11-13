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Национальная сборная Украины

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Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины

Национальная сборная Украины

Убеждены, вы удивитесь

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как правило, сборная Украины держится на трех китах. Легионеры, а также представители "Динамо" и "Шахтера" – ядро, которое редко менялось. Причина очевидна: "иностранцы" по умолчанию были способны гарантировать класс (их же не зря позвали в топ-чемпионаты, да?), а два наших отечественных гранда лучше всего демонстрировали себя на международной арене.

Сергея Реброва, как и Андрея Шевченко при его тренерстве, частенько спрашивали в стиле "а что же должно произойти, чтобы штаб „сине-желтых“ заметил тех или иных игроков из условного „Руха“ или черниговской „Десны“? Как вот Александр Филиппов версии 2019/20 – человек забил "Днепру-1", "Динамо" и "Карпатам", но все равно не дебютировал за главную команду страны. В ответ всегда звучало "надо работать над уровнем", "соревноваться в еврокубках" – что-то такое.

Октябрьский отрезок Лиги наций настораживал проблемностью кадров, и Сергей Станиславович задействовал несколько новичков, среди которых оказался Иван Калюжный. Сам факт пребывания и успеха полузащитника спровоцировал большой ажиотаж – оказывается, УПЛ, если опустить привычных лидеров турнирной таблицы, может качественно подстраховать.

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Учитывая это, мы решили пересмотреть похожие случаи – когда футболисты не просто делегировались из самых неочевидных клубов Премьер-лиги, но и получили практику в сборной. Не обойдемся без примечания: не будем выделять пусть и подходящих персонажей, но находящихся в России.

Тарас Кабанов ("Карпаты")

  • Когда дебютировал: в январе 2004-го
  • Что в дальнейшем: больше не привлекался

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 1

В кампании 2003/04 львовские "Карпаты" так штормило, что, в конце концов, "зелено-белые" попрощались с высшим дивизионом. Иван Голац, Мирон Маркевич, который потом пожалел об авантюре с возвращением, Юрий Дячук-Ставицкий (как только пахло жареным, Петр Дыминский знал к кому обращаться) не остановили падение.

Коллектив играл не то чтобы плохо, он банально не мог определиться с вектором развития. При отсутствии системности ответственность перекладывается на конкретные имена, и непосредственно на поле таким был Тарас Кабанов. До зимнего перерыва центрфорвард огорчил "Днепр", "Шахтер", "Ильичевец", "Таврию" и киевский "Арсенал".

Таранный стиль, подкрепленный индивидуальной статистикой, сформировал репутацию. Воспринимаясь "молодым талантом", Кабанов был удостоен приглашения от Олега Блохина и 18-го января 2004-го получил полчаса во встрече с Ливией (1:1).

И на этом все. Конечно, в те дни все внимание было приковано к праймовому Шевченко, да и Андрей Воронин набирал обороты (уже вскоре это подтвердится в леверкузенском "Байере"). Конкуренция страшная, но и Кабанов из "перспективных" резко превратился в мало кому интересного – после "Карпат" состоялся переход в "Кривбасс", и с каждым последующим клубом парень забивал все меньше.

В 2012-м завязал с профессиональным футболом, но стал легендой среди любителей; в сорок три он является играющим тренером "Луцксантехмонтаж №536".

Александр Яценко ("Харьков")

  • Когда дебютировал: октябрь 2005-го
  • Что в дальнейшем: больше не привлекался

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 2

Александр Яценко опережал клубные успехи подвигами с молодежкой. Если в "Динамо" на центрбека смотрели с интересом, но настороженно, то вот в сборной Павла Яковенко юноша полностью оправдал свое пребывание. В 2004-м U-19 дошла до полуфинала, уступила Испании, однако дала бой – именно наш герой сделал 2:2 на последних минутах и позволил испытать судьбу серией пенальти.

Чемпионат мира-2005 среди двадцатилетних, где блистали Александр Алиев, Артем Милевский и Максим Фещук, тоже добавили Яценко баллы привлекательности. Чтобы убедиться или опровергнуть профпригодность воспитанника, "Динамо" отправило Сашу в "Харьков", и именно оттуда он поехал к Олегу Блохину.

Это обычная практика, когда наш футбольный бомонд, вдохновленный эффективным продвижением различных возрастных категорий, вдруг вспоминает, что "вообще-то у нас классное поколение". Вопрос в том, что 70 процентов этих имен подозрительно исчезли – что в 2005-м, что в 2009-м, что в 2019-м. Яценко – не исключение, хотя на момент октября 2005-го забетонировал место в "Харькове", появился в ряде полных матчей и принес победу над "Закарпатьем" (1:0).

Как итог, Блохин проверил защитника на правом фланге в "товарняке" с Японией (1:0, одиннадцатиметровый реализовал покойный Гусин), взял туристом на ЧМ-2006 и... все. С течением времени Яценко позволил себе обвинить Блохина в эгоизме, но не уточнил, почему сам "разбазарил" авансы и превратился в посредственность.

Александр Максимов ("Харьков")

  • Когда дебютировал: октябрь 2005-го
  • Что в дальнейшем: больше не привлекался

В пользу Максимова говорил тот же бэкграунд в виде молодежки. Присутствие на Евро-2002 U-17 и Евро-2004 U-19, удачный отбор на Евро-2006 U-21, где мы остановились в финале на Нидерландах – бесспорно, повод тщательнее присмотреться.

Тем более Александр, когда удерживал форму в "Харькове", почти безапелляционно "пахал" от звонка до звонка. А конец конец лета – середина осени выдались продуктивными – центрхав был причастен к обыгрышам "Арсенала", "Закарпатья", "Ворсклы" (оформил ассист), плюс, попытался навязать борьбу "Динамо".

Как и Яценко, был задействован в спарринге против Японии (на 65 минуте ротировался с Тимощуком), и в дальнейшем не смог развить карьеру. В 2007-м пополнил ряды "Днепра", не зарекомендовал себя и отправился по проектам, связанным с Игорем Коломойским ("Кривбасс", "Арсенал"). Имеет опыт в "Севастополе", донецком "Олимпике", даже в первенстве Мальты.

Владимир Полевой ("Металлург" Запорожье)

  • Когда дебютировал: май 2010-го
  • Что в дальнейшем: принял участие еще в четырех матчах

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 3

Помните, как "сине-желтыми" орудовал Мирон Маркевич? Это было недолго, но, готовясь к серии "товарняков", расписанных к старту Евро-2012, тренер успел все равно оставить по себе след – хотя бы потому, что дал "зеленый свет" Евгению Коноплянке, Александру Горяинову, Денису Олейнику, Артему Федецкому и... Владимиру Полевому.

В сезоне 2009/10 запорожский "Металлург" набрал 35 очков и ограничился девятой позицией. Результат вполне привычный, если проанализировать прошлые годы, а вот персонально Полевой понравился и существенно повлиял на командные показатели – отдал 5 ассистов, благодаря которым были преодолены "Кривбасс", "Ильичевец", "Оболонь" и спасена ничья с "Ворсклой".

Неплохие оборонительные скиллы, умноженные на эффективные подключения к атаке – смесь, которая понадобилась как Маркевичу, так и Юрию Калитвинцеву. Как следствие, левый фулбек принял участие в противостояниях с Литвой, Румынией, Польшей, Чили и Бразилией – если суммарно, то это 167 минут.

С назначением Олега Блохина на экспериментах поставили точку, и Владимир уже не вызывался. Ну, зато бился с Дани Алвесом, Тьяго Силвой, Рамиресом, Робинью, Алешандре Пато – то есть, есть что рассказать внукам.

Подчеркнем, что Полевой все еще в строю – в тридцать девять бегает за МФК "Металлург" Запорожье.

Денис Дедечко ("Ворскла")

  • Когда дебютировал: август 2013-го
  • Что в дальнейшем: больше не привлекался

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 4

В кампании 2012/13 "Кривбасс" финишировал седьмым, имел претензии на еврокубки ("Черноморец", который отправился в ЛЕ, опередил криворожан по разнице забитых и пропущенных), однако взамен справедливо не получил аттестат и исчез с футбольной карты.

Денис Дедечко был одним из самых светлых пятен, нравился активностью в опорной зоне, поэтому велся Фоменко еще в мае 2013-го (в конце концов, присутствовал на контрольном поединке с Камеруном). Полноценный дебют состоялся уже в роли новичка "Ворсклы" – хавбек появился после перерыва вместо Анатолия Тимощука, каши не испортил и помог дожать Израиль (2:0; мячи на счету Ротаня и Селезнева).

Отметим, что Михаил Иванович еще долго приглашал Дениса – он присутствовал в заявке на часть квалификации ЧМ-2014, в частности, в легендарных стыках с Францией. Впрочем, не слишком стабильное выступление за полтавчан, а также отъезд в Казахстан поставил крест на перспективах.

Добавим, что 37-летний Дедечко до сих пор ведет профессиональную деятельность – капитанит в молдавском "Зимбру".

Сергей Мякушко ("Карпаты")

  • Когда дебютировал: ноябрь 2017-го
  • Что в дальнейшем: больше не привлекался

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 5

В конце октября 2017-го Сергей Мякушко поразил ворота "Ворсклы" (1:0) и "Динамо" (1:1), благодаря чему попал на карандаш Шевченко. Если обобщить, то не сказать, что вингер запомнился выдающимся сезоном с индивидуальной точки зрения (5+2 – неплохо, однако несколькими годами ранее даже в "Говерле" сложилось заметно лучше). Да и сами "Карпаты" на финише УПЛ боролись за сохранение прописки, справились с задачей, но это точно не поспособствовало медийности и престижности, чтобы Андрею Николаевичу еще ставить на кого-то из львовян.

Впрочем, в моменте Мякушко действительно "выстрелил", а впереди ноябрьский "товарняк" со Словакией – почему же не поэкспериментировать? Учитывая то, как Шевченко консервативно подходил к комплектованию обоймы, брал на просмотр и почти сразу отсылал исполнителей из лагеря, то факт выхода Сергея на поле "Арены Львов" искренне удивил. Да, замена на 90+ (Евгений Коноплянка отправился отдыхать), да, 1 минута в распоряжении, однако и она есть.

Юрий Коломоец ("Ворскла")

  • Когда дебютировал: ноябрь 2017-го
  • Что в дальнейшем: больше не привлекался

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 6

Летом 2017-го Юрий Коломоец прервал неудачный период в будапештском МТК и вернулся в "Ворсклу". Оказавшись в хорошо знакомой среде, нападающий взялся за дело и в течение августа-октября порадовал серией хороших матчей. Гол плюс пас с "Карпатами" (3:1), ключевой ассист против "Александрии" (1:0), точные удары, нанесенные "Заре" (1:1), "Черноморцу" (3:0), дубль, отгруженный "Шахтеру" (2:3) – словом, сформировалась хорошая картина.

Коломоец тоже вышел на Словакию и, что важно, провел все 90 минут. Отличиться не сумел, но, как заметил Шевченко на пресс-конференции, "Юрий отработал требования, которые перед ним ставились", "прессинговал, отходил назад, содействовал полузащитникам и отбирал".

Приятная характеристика, но не та, которой должен всерьез гордиться центрфорвард (причем единственный в тактическом рисунке). К Коломойцу вопросов нет, он старался и выложился, однако не показал желаемой остроты впереди. Да, затем, не без помощи парня "Ворскла" стала бронзовой обладательницей розыгрыша 2017/18, но предложенный им уровень разве что годился для проверки.

Андрей Борячук ("Мариуполь")

  • Когда дебютировал: ноябрь 2018-го
  • Что в дальнейшем: провел еще 1 матч

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 7

В апреле Борячуку исполнится двадцать девять, и особых надежд на то, что форвард себя еще продемонстрирует на серьезной ступени, уже нет. К сожалению, сейчас не 2015-й, когда подрастающее поколение "Шахтера" с Кудриком, Вачиберадзе, Пихаленком, Зубковым и Борячуком включительно добралось до финала Юношеской лиги УЕФА.

Тогда думалось, что перед Андреем открыты большие перспективы, но все эти прогнозы постепенно испарились. В 2017-м центрфорвард был арендован "Мариуполем", где хоть и отметился 15-ю мячами в 47-ми поединках, но сделал это отрезками – чередовал целые "сухие" серии с несколькими удачным матчами. На одной из таких позитивных волн исполнителю и посчастливилось быть замеченным Шевченко.

Гол "Карпатам", дубль, отгруженный луганской "Заре" – и вот Борячук против Словакии (1:4) в Лиге наций и товарняке с Турцией (0:0). 67 минут не убедили, да и после Андрей не добавил в клубах, чтобы еще раз быть вызванным – сомнительные аренды, переход с "Металлистом 1925" в Первую лигу это подтверждают.

Александр Ковпак ("Севастополь")

  • Когда дебютировал: июнь 2013-го
  • Что в дальнейшем: провел еще 2 матча

Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины - изображение 8

УПЛ - это, конечно, круто, но что скажете на счет второго по знаковости дивизиона? Представьте себе, в новейшее время сборная Украины обращалась за услугами к представителю Первой лиги.

Александр Ковпак искренне удивился, когда в конце мая 2013-го ему позвонил Михаил Фоменко. Ведь в начале календарного года форвард покинул киевский "Арсенал" (4 гола в первой части сезона - против скандально известной "Муры" в квалификации ЛЕ, а также "Металлисту", запорожскому "Металлургу" и "Говерле").

И все ради чего? Да-да, "Севастополя". Понятно, что крымчане не собирались засиживаться в ПЛ (Мариуш Левандовский, Денис Кожанов и другие игроки с опытом "вышки" явно стремились воплотить большие амбиции). Ковпак стал очередным пазлом для продвижения вверх, но по правде не впечатлил эффективностью - всего 3 мяча, два из которых пришлись на матч с "Александрией".

Хотелось бы лучшего как для игрока такого класса, но Фоменко хватило и этого. 3 минуты с Камеруном, 1 - с Черногорией (отбор к ЧМ-2014), 10 - с Израилем (снова контрольный спарринг) - скромный задел, хотя и о таком можно мечтать. Еще три поединка в запасе - один с Польшей и два с Сан-Марино.

Отметим и колоритных игроков из "бородатых" 1990-х. На заре формирования фундамента сборной нисколько не удивительно, что в 1992-м был вызван Игорь Жабченко – из кременчугского "Кремня". Юрий Мартынов, защищавший цвета кировоградской "Зирки", вообще приехал из Первой лиги (Ковпак позже повторил его путь).

Андрей Мущинка представлял запорожский "Металлург", Владимир Савченко – симпатичный ЦСКА-Борисфен, Сергей Турянский, Ярослав Ватаманюк, Николай Юрченко и Андрей Хомин прославили своим появлением "Прикарпатье". Вот такие они, тонкости эпохи.

Фото - из архива UA-Фубол

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