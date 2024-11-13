Коноплянка: А потом в сборной был Петраков. Кого он там тренировал, Азербайджан, Казахстан?

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка вспомнил о том, как он вернулся в национальную команду в марте 2023 года.

– Первое, что было неожиданным сюрпризом – то, что Ротань примет сборную. После этого я еще и увидел себя в списках – это было вдвойне неожиданно и приятно. Много писали об этом. Но одно дело, если бы вызвали игрока, который приехал бы с плюс 4 килограммами и с айкосом в зубах. Я же приехал с теми же амбициями, что и раньше. Сколько себя помню, всегда готов был грызть землю за сборную.

Разговаривал и с Ротанем, и с Кравченко после матча. Они сказали, что им жаль было, что я сыграл всего две минуты. Говорили, что планировали с первых минут выпустить, но вот так все получилось. Потому что я тогда был в неплохой форме. Себя чувствовал хорошо. Там все было честно, а не из-за того, что мы играли вместе. Если бы я был в плохой форме, то сам сказал бы, что я уже кабан и в Польше доиграю уже, не могу бегать, не хочу опозориться.

Я был более голодный, чем до этого. Потому что знаю, что долго не вызывали. Сначала были травмы, а потом Петраков. Кого он там тренировал, Азербайджан, Казахстан?

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– Армению.

– Армению? Вот так он тренировал наших. Мне не везло с травмами. Поэтому и говорю сейчас игрокам, что нужно восстанавливаться очень хорошо. Если бы я все делал, то было бы меньше травм. А так думал: "Поеду домой, все будет хорошо, мое тело само восстановится". Но так оно не работает. И поэтому сейчас мы говорим ребятам об этом моменте. Если у тебя травмы, ты сразу никому не нужен. Потому что жизнь футбольная очень быстро меняется. Сегодня ты играешь, завтра травма, приходит конкурент, проявляет себя – и ты уже во второй команде.