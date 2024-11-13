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Александр Зинченко: Нас с Матвиенко еще никто не обыгрывал в теннисбол

Национальная сборная Украины
Обновлено

Трудно представить, кто может обыграть Зинченко в таких играх

Александр Зинченко: Нас с Матвиенко еще никто не обыгрывал в теннисбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины Александр Зинченко в видеоблоге на канале "ВЗБІРНА" рассказал, почему ему и Матвиенко нет равных в теннисболе.

"Яремчук еще ни разу не выигрывал у меня в теннисбол, не помню такого. У нас с Матвиенко очень топовая пара. Не могу даже вспомнить, кто нас обыгрывал. Много с кем играли: и с Ярмоленко, и с Сидорчуком попробовали, но у них ничего не получилось. Коля просто машина, он работает за нас двоих", — сказал Александр.

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Напомним, что сейчас наша национальная команда проводит тренировочный сбор в Турции перед матчем против сборной Грузии, который состоится в Батуми 16-го ноября. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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Украина Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.11.2024 в 21:18
Лучше б тебя в футбол в сборной никто обыграть не мог... А на твои успехи в теннисбол, домино и чапаева всем пофиг.
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
13.11.2024 в 21:18
Лучше б тебя в футбол в сборной никто обыграть не мог... А на твои успехи в теннисбол, домино и чапаева всем пофиг.
Ответить
1
0
Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 21:05
Зинченко в пи.с.дабол вообще равных нет
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1
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