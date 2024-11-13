Александр Зинченко: Нас с Матвиенко еще никто не обыгрывал в теннисбол

Капитан сборной Украины Александр Зинченко в видеоблоге на канале "ВЗБІРНА" рассказал, почему ему и Матвиенко нет равных в теннисболе.

"Яремчук еще ни разу не выигрывал у меня в теннисбол, не помню такого. У нас с Матвиенко очень топовая пара. Не могу даже вспомнить, кто нас обыгрывал. Много с кем играли: и с Ярмоленко, и с Сидорчуком попробовали, но у них ничего не получилось. Коля просто машина, он работает за нас двоих", — сказал Александр.

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Напомним, что сейчас наша национальная команда проводит тренировочный сбор в Турции перед матчем против сборной Грузии, который состоится в Батуми 16-го ноября. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.