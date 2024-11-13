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"Попробуем сделать все ради положительного результата". Талант Шахтера прокомментировал следующую игру сборной Украины
Игроки осознают важность матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков в видеоблоге на канале "ВЗБІРНА" прокомментировал следующую игру национальной команды в Лиге наций против Грузии.
"У сборной Грузии очень хорошая команда, очень качественные футболисты. Первая игра против них, наверное, показала, насколько у них техничные игроки в атаке.
Мы понимаем, насколько эта игра является важной для нас, будем готовиться к ней. Попробуем сделать все для того, чтобы получить положительный результат", — отметил Георгий.
22-летний Георгий Судаков принял участие во всех четырех матчах этого сезона Лиги наций, отметившись голом в ворота сборной Чехии и результативной передачей в игре против грузин в номинально домашнем для нас поединке.
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Напомним, что в это время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Турции перед игрой против сборной Грузии, которая состоится в Батуми 16-го ноября. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.
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