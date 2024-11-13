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"Попробуем сделать все ради положительного результата". Талант Шахтера прокомментировал следующую игру сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Игроки осознают важность матча

"Попробуем сделать все ради положительного результата". Талант Шахтера прокомментировал следующую игру сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков в видеоблоге на канале "ВЗБІРНА" прокомментировал следующую игру национальной команды в Лиге наций против Грузии.

"У сборной Грузии очень хорошая команда, очень качественные футболисты. Первая игра против них, наверное, показала, насколько у них техничные игроки в атаке.

Мы понимаем, насколько эта игра является важной для нас, будем готовиться к ней. Попробуем сделать все для того, чтобы получить положительный результат", — отметил Георгий.

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22-летний Георгий Судаков принял участие во всех четырех матчах этого сезона Лиги наций, отметившись голом в ворота сборной Чехии и результативной передачей в игре против грузин в номинально домашнем для нас поединке.

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Напомним, что в это время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Турции перед игрой против сборной Грузии, которая состоится в Батуми 16-го ноября. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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Украина Национальная сборная Украины Георгий Судаков
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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lectmarqu (Пловдив)
13.11.2024 в 22:15
Не пробувати треба, а виходити на футбольне поле та перемагати.
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Комментарии 1
lectmarqu (Пловдив)
13.11.2024 в 22:15
Не пробувати треба, а виходити на футбольне поле та перемагати.
Ответить
0
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