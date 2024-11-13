Коноплянка: Андрей Шевченко - кислород в моей карьере

Экс-игрок сборной Украины 35-летний Евгений Коноплянка поделился своими мыслями относительно Андрея Шевченко и рассказал о его отношении к себе, вспоминая слова бывшего тренера национальной команды.

"Андрей Шевченко — это кислород в моей карьере. За Руслана Ротаня говорили: "За что Коноплянку в сборную вызвали?" Руслан Ротань знал, что я могу себя показать даже в свои 32". "Когда меня вызвал Андрей Николаевич, он часто говорил: "Вижу, что ты не играл один-два матча, но не переживай, я знаю, что ты точно в футбол играть умеешь и не стал играть хуже. Поэтому тебя вызываю — покажешь, на что способен".

"Можно взять любого игрока сборной Украины сейчас. Есть кто-то, кто не играет. Но его вызывают в сборную — и он играет. Вот и я говорил: "Андрей Николаевич, я вас не подведу, увидите". Мы выходим, выигрываем 5:0 у Сербии, забиваю два, у меня слезы счастья". "Отношение Андрея Николаевича ко мне запомню навсегда, потому что нужно чувствовать игроков и то, на что они способны. Не просто так вызывать. Также Руслан Ротань меня позвал и сказал: "Вижу, что ты играешь в Польше. Знаю, что ты там не забиваешь, но ты опускаешься часто, начинаешь атаки". Вот почему он меня вызвал. Играл со мной всю карьеру и знал, что я не пиво пью в Польше", — рассказал Коноплянка.

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Напомним, что последний раз Евгений Коноплянка выходил на поле в матче за сборную Украины против Англии в Лиге наций в 2023 году, когда национальной командой временно руководил Руслан Ротань.