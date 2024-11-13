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Зинченко - о матче с Грузией: Понимаем, что сейчас нет места для ошибок
Сборная Украины готовится к решающим матчам в Лиге наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Универсал сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Грузией, который состоится в субботу, 16 ноября.
– Я помню, что в первом матче с Грузией было очень тяжелое поле, и футбола было мало с обеих сторон. На первый план выходила борьба. Думаю, если мы покажем нашу лучшую игру, то нам все по силам.
– В грядущем матче наверняка будет лучше, но будут болельщики грузинские.
– Будет очень тяжело. Конечно, все мы настраиваемся на эту игру. Понимаем уровень ответственности этого матча, поэтому сейчас нет места для ошибок.
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