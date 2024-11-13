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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мудрик забил Трубину на тренировке и потроллил кипера в соцсетях. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Настроение хорошее

Мудрик забил Трубину на тренировке и потроллил кипера в соцсетях. ВИДЕО

УАФ/Автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций.

Команда проводит сбор в Турции, где на одной из тренировок звездный вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик забил гол в ворота своего друга – голкипера лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина.

Позже Мудрик в Инстаграм опубликовал видео своего гола, обратившись к киперу:

"Трубин, пока только смотрим", - написал Мудрик.

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