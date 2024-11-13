Национальная сборная Украины
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Мудрик забил Трубину на тренировке и потроллил кипера в соцсетях. ВИДЕО
Настроение хорошее
УАФ/Автор невідомий
Команда проводит сбор в Турции, где на одной из тренировок звездный вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик забил гол в ворота своего друга – голкипера лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина.
Позже Мудрик в Инстаграм опубликовал видео своего гола, обратившись к киперу:
"Трубин, пока только смотрим", - написал Мудрик.
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