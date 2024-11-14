Маркевич - о матче с Грузией: Многое будет зависеть от выбора Реброва

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич сделал прогноз на матч национальной команды с Грузией.

"Двумя поражениями на старте украинская сборная чуть не загнала себя в тупик. Тем не менее, набранные в октябре четыре очка еще оставляют шансы, по крайней мере, не вылететь из Лиги В.

Для этого необходимо для начала в Батуми одержать верх над грузинами. Поскольку в спаренных матчах украинцы лучше действуют в первом, поэтому будем делать ставку на субботней.

Согласен, наш очередной визави в последнее время на виду, но надо брать пример с албанцев, победивших в предыдущем туре грузин в гостях. Почему бы и нам не замахнуться на максимальный результат, тем более, что по подбору исполнителей украинцы преобладают, как грузин, так и албанцев.

Конечно, многое будет зависеть от выбора руководителя Сергея Реброва: на какой тактической схеме он остановится, доверит ли место в старте подопечным, которые не имели достаточной игровой практики, справится ли Ефим Конопля с опекой лидера хозяев Хвичи Кварацхелия?

Надеюсь, что в Батуме сыграют самые сильные и продемонстрируют свои лучшие качества. Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной", - сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.