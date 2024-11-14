Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины

Защитник "Динамо" Александр Тымчик вынужден покинуть турецкий лагерь подготовки сборной Украины к ноябрьским матчам в Лиге наций.

Вместо него тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта сине-желтых - бека львовского "Руха" Алексея Сыча, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии. Затем сине-желтые переберутся в Тирану, где 19 ноября сыграют заключительный матч, против Албании.