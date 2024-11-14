  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Еще один дебютант

Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик вынужден покинуть турецкий лагерь подготовки сборной Украины к ноябрьским матчам в Лиге наций.

Вместо него тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта сине-желтых - бека львовского "Руха" Алексея Сыча, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии. Затем сине-желтые переберутся в Тирану, где 19 ноября сыграют заключительный матч, против Албании.

По теме
yellow-arrow
Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
yellow-arrow
Маркевич - о матче с Грузией: Многое будет зависеть от выбора Реброва
yellow-arrow
Судаков: Живу в комнате с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера
Украина Динамо (Киев) Рух (Львов) Александр Тымчик Алексей Сыч
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости