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Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
Еще один дебютант
Фото: УАФ
Защитник "Динамо" Александр Тымчик вынужден покинуть турецкий лагерь подготовки сборной Украины к ноябрьским матчам в Лиге наций.
Вместо него тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта сине-желтых - бека львовского "Руха" Алексея Сыча, сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, что основной этап подготовки национальной сборной Украины будет проходить в Белеке, Турции, где наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми на игру против сборной Грузии. Затем сине-желтые переберутся в Тирану, где 19 ноября сыграют заключительный матч, против Албании.
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