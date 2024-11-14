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Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины

Национальная сборная Украины

"Он забивает голы - и его не вызывают"

Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины

Фото: Raków Częstochowa

Новина українською

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что не понимает, почему в расположение национальной команды не вызывают Владислава Кочергина, ныне выступающего в чемпионате Польши.

"Даже сейчас пришло в голову, почему ни разу не вызывали Кочергина. Почему никто никогда на него не обращал внимания? Я еще был игроком - и спрашивал: "Почему тебя не вызывают? Может, они не знают, что есть такая команда "Ракув"? Как могут не вызвать тебя, если ты чемпион Польши?" Он играет все матчи на достаточно высоком уровне. И даже сейчас они борются за чемпионство, он забивает голы - и его не вызывают.

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Это к тому, что все тренеры должны следить и чувствовать игроков, на что они способны. Если буду сидеть на месте и не буду искать игроков для агентства, кто у меня будет играть? Конечно, у меня будут одни деревяшки, которые мяч не умеют останавливать", - сказал Коноплянка.

Напомним, Кочергин в составе "Ракува" выиграл чемпионат Польши 2022/23 и Суперкубок страны-2022. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Евгений Коноплянка Украина Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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