Иметь в команде Роналду или Месси? Судаков прошел футбольный блиц-опрос

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков принял участие в блиц-опросе.

– Играть до 40 лет или уйти на пике?

- Уйти на пике.

– Забить победный гол в финале или спасти от пропущенного на последних минутах?

- Забить победный гол.

- Быть легендой в маленьком клубе или просто игроком в топовом?

- Мечта – играть в топ-клубе. Если ты играешь в топ-клубе, то 100% запоминаешься людям.

– Иметь в команде Роналду или Месси?

– Месси.

- Никогда не получать травм или никогда не проигрывать важные матчи?

– Никогда не получать травм.

– Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?

– Чемпионат мира.

- Играть с огромной шляпой на голове или с накладными усами, которые постоянно отпадают?

– Пусть будут усы.

– Для празднования гола выбрал бы макарену или гопак?

– Гопак, – сказал Судаков.