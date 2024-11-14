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Иметь в команде Роналду или Месси? Судаков прошел футбольный блиц-опрос

Национальная сборная Украины

Хавбек ответил на интересные вопросы

Иметь в команде Роналду или Месси? Судаков прошел футбольный блиц-опрос

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков принял участие в блиц-опросе.

– Играть до 40 лет или уйти на пике?

- Уйти на пике.

– Забить победный гол в финале или спасти от пропущенного на последних минутах?

- Забить победный гол.

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- Быть легендой в маленьком клубе или просто игроком в топовом?

- Мечта – играть в топ-клубе. Если ты играешь в топ-клубе, то 100% запоминаешься людям.

– Иметь в команде Роналду или Месси?

– Месси.

- Никогда не получать травм или никогда не проигрывать важные матчи?

– Никогда не получать травм.

– Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?

– Чемпионат мира.

- Играть с огромной шляпой на голове или с накладными усами, которые постоянно отпадают?

– Пусть будут усы.

– Для празднования гола выбрал бы макарену или гопак?

– Гопак, – сказал Судаков.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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