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Иметь в команде Роналду или Месси? Судаков прошел футбольный блиц-опрос
Хавбек ответил на интересные вопросы
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков принял участие в блиц-опросе.
– Играть до 40 лет или уйти на пике?
- Уйти на пике.
– Забить победный гол в финале или спасти от пропущенного на последних минутах?
- Забить победный гол.
- Быть легендой в маленьком клубе или просто игроком в топовом?
- Мечта – играть в топ-клубе. Если ты играешь в топ-клубе, то 100% запоминаешься людям.
– Иметь в команде Роналду или Месси?
– Месси.
- Никогда не получать травм или никогда не проигрывать важные матчи?
– Никогда не получать травм.
– Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?
– Чемпионат мира.
- Играть с огромной шляпой на голове или с накладными усами, которые постоянно отпадают?
– Пусть будут усы.
– Для празднования гола выбрал бы макарену или гопак?
– Гопак, – сказал Судаков.
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