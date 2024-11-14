Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко находится в поле зрения "Трабзонспора".

Наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш планирует зимой приобрести новых игроков, и украинец может стать одним из возможных кандидатов. Как сообщает Sonnokta Gazetesi, Гюнеш будет лично просматривать Шапаренко в матче Лиги наций Грузия - Украина, который состоится в субботу, 16 ноября.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.