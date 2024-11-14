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Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций
Шанс проявить себя
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко находится в поле зрения "Трабзонспора".
Наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш планирует зимой приобрести новых игроков, и украинец может стать одним из возможных кандидатов. Как сообщает Sonnokta Gazetesi, Гюнеш будет лично просматривать Шапаренко в матче Лиги наций Грузия - Украина, который состоится в субботу, 16 ноября.
В нынешнем сезоне Шапаренко провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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