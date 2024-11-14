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Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций

Национальная сборная Украины

Шанс проявить себя

Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко находится в поле зрения "Трабзонспора".

Наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш планирует зимой приобрести новых игроков, и украинец может стать одним из возможных кандидатов. Как сообщает Sonnokta Gazetesi, Гюнеш будет лично просматривать Шапаренко в матче Лиги наций Грузия - Украина, который состоится в субботу, 16 ноября.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Украина Грузия Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Sonnokta Gazetesi
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.11.2024 в 13:12
Ось це для нього клуб, його рівень..Головне, щоб сурок не зажав, щоб не завадив такому кар'єрному зростанню)))
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Комментарии 4
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.11.2024 в 13:12
Ось це для нього клуб, його рівень..Головне, щоб сурок не зажав, щоб не завадив такому кар'єрному зростанню)))
Ответить
0
0
Caballero (DC)
14.11.2024 в 12:37
Чудовий клуб дл Миколи. Мусить викладатися на 101%. Удачі і звершень!!! Микола з дитинства прокладав тернисту дорогу до цієї Вершини
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2
0
Matachorros (Chicago)
14.11.2024 в 12:27
Клоуны, на что смотреть собрались, на очередные 4-0?
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0
1
tekutiev (донецк,Украина)
14.11.2024 в 12:08
300 млн уже приготовили
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1
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