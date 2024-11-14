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"Новый вызов для меня". Игрок Руха отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины
Алексей Сыч рассказал, как узнал о дебютном вызове в главную команду страны
Фото: пресслужба УАФ
Первый игрок в истории "Руха" Алексей Сыч, который получил вызов в сборную Украины, поделился эмоциями от попадания в список игроков национальной команды.
"Вечером в среду меня набрал Игорь Михайлович Дедишин и поздравил меня. Я не совсем понял, поэтому переспросил с чем именно. Он спросил: "А ты что, еще не знаешь"? На что я ответил, что нет. Тогда Игорь Михайлович сказал, что меня вызвали в сборную Украины. Эмоции были просто невероятные. Очень приятно получить такую возможность! Уже пообщался с представителями сборной по организационным вопросам и вскоре отправляюсь в лагерь национальной команды.
Я знаю многих ребят со времен молодежной и олимпийской сборных Украины, когда я играл с ними, и которые сейчас выступают за главную команду страны. Поэтому думаю, что адаптация в коллективе пройдет быстро. Но это все равно новый вызов для меня в профессиональном плане, ведь играть за сборную своей страны - мечта каждого футболиста и это одна из важнейших целей.
Впереди у сборной Украины чрезвычайно важные матчи в Лиге Наций. Нам необходимо отдать все силы, чтобы победить в заключительных поединках Грузию и Албанию. Важно достойно представить страну и наш флаг.
Еще вчера вечером после Игоря Дедышина меня сразу же поздравил Виталий Пономарев. Ему очень приятно, что первый игрок "Руха" получил вызов в национальную сборную Украины. Я никому из партнеров не говорил об этом, а сегодня утром ребята увидели эту новость и все также начали звонить и поздравлять с дебютным вызовом", - сказал Сыч.
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