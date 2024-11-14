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Малиновский: С Грузией и Албанией надо сыграть очень солидно и на результат

Национальная сборная Украины

Сине-желтых ожидают непростые матчи

Малиновский: С Грузией и Албанией надо сыграть очень солидно и на результат

Genoa

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от ноябрьских матчей сине-желтых в Лиге наций.

"Неудачный старт в Лиге наций? Много факторов сыграло свою роль, команда очень изменилась за последние годы. Где-то не хватало опыта.

С Грузией и Албанией у нас будут тяжелые игры. Особенно в Албании, я думаю, вы видели, там новый стадион и сумасшедшая атмосфера. Я с Джимсити общался, он также не сыграет, это лучше для нас. И все же, это будут две тяжелые игры. Грузины в первой игре показали, что они очень техничны, за счет их ошибок мы выжали максимум.

Поэтому это будут две игры, где надо сыграть очень солидно и на результат. Грузия дома будет много атаковать, поэтому надо очень надежно сыграть в обороне. Грузия сейчас на хорошем уровне", - сказал Малиновский в эфире Champion Radio.

Ранее Малиновский рассказал о ходе своего восстановления после тяжелой травмы.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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