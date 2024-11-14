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Микитин: Тяжелое турнирное положение должно поспособствовать сплочению игроков сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Решающие матчи Лиги наций

Микитин: Тяжелое турнирное положение должно поспособствовать сплочению игроков сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором наша команда 16 ноября сыграет с Грузией.

– Не буду оригинальным, если скажу, что игра станет определяющей для обеих сборных. Хотя украинцы находятся в более сложной ситуации: впереди два выездных матча, и им грозит вылет из группы B. Тем не менее я уверен, что этот фактор поспособствует сплочению подопечных Сергея Реброва и их желанию продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, украинцы одержат победу – 2:1.

– Что ещё побудило вас сделать именно такой прогноз?

– Складывается впечатление, что пик спортивной формы сборной Грузии уже прошёл, тогда как украинцы только набирают обороты. В конце концов, наша сборная укомплектована более качественными исполнителями. Именно командная сыгранность должна помочь склонить чашу весов в нашу пользу.

– Скажется ли на действиях украинцев то, что у нескольких игроков есть проблемы с игровой практикой?

– Определять стартовый состав – прерогатива главного тренера Сергея Реброва. Статус матча и сложное турнирное положение заставят нашу команду сыграть через «не могу».

– На ваш взгляд, какую тактическую схему украинцы используют в Батуми?

– 4–1–4–1, которая при атакующих действиях трансформируется в 4–3–3.

– Кого вы видите в опорной зоне?

– Ивана Калюжного. Если потребуется, его по ходу матча может заменить Владимир Бражко.

– Появится ли в старте Александр Зинченко?

– Нет, думаю, что его место в центре поля займёт Николай Шапаренко, а позиции Виталия Мыколенко на левом фланге обороны выглядят прочнее.

– Какие «козыри» сборной Грузии самые опасные?

– Грузины очень умело убегают в атаку, используя передачи низом. Поэтому нужно ценить мяч и играть компактно. Также многое будет зависеть от того, проявит ли себя лидер хозяев Хвича Кварацхелия. Надеюсь, что Ефим Конопля позаботится о том, чтобы он был незаметен. Впрочем, это лишь наши гипотезы, но я верю, что Сергей Ребров точно знает, что нужно для победы в Батуми.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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