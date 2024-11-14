Ребров по секрету рассказал, как в сборной называют Довбика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о форварде "Ромы" и национальной команды Артеме Довбике.

"Артема в сборной сейчас все зовут "Пичичи". Очень трудно стать лучшим бомбардиром в топ-чемпионате, не в топ-клубе и в первый же сезон.

Думаю, он заслужил. Нужно, чтобы забивал за сборную? Забил уже, но не так много. Ждем", – сказал Ребров.

Напомним, что сборная Украины в ближайшее время проведет два решающих матчах Лиги наций – с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).