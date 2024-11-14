Национальная сборная Украины
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Сборная Украины провела очередную тренировку. Был ли с командой Артем Довбик?
Важные новости для национальной команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины провела очередную тренировку во время сбора в Турции в рамках подготовки к матчу против Грузии в Лиге наций.
Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик был замечен на тренировке в общей группе. Напомним, что несколько дней назад итальянские СМИ предполагали, что Довбик может пропустить ближайший матч Лиги наций из-за боли в колене.
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Напомним, что матч между сборными Украины и Грузии состоится 16-го ноября в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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