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Малиновский: О Евро-2024 могу сказать, что мне вспоминается о Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала
Хавбек рассказал, почему, по его мнению, сборная Украины провалилась на Евро-2024
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Полузащитник
Напомним, что команда Реброва набрала 4 очк, но тем не менее, заняла последнее место в своей группе.
"Многие факторы сыграли свою роль, команда очень изменилась за последние годы. Где-то не хватало опыта. О Евро-2024 могу сказать, что мне вспоминается о Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала. Тогда также мы показали не лучший футбол, проиграли Нидерландам, очень тяжело выиграли в Северной Македонии, австрийцам проиграли, но как-то прорвались и победили Швеции.
Чемпионат Европы собирает лучшие команды, это очень важный опыт, но там еще нужно немного фарта. В этих матчах переломной была первая игра. До первого гола мы контролировали игру. И я вижу сейчас в Италии, что маленькие детали влияют на исход матча. Одна-две ошибки могут весь план на игру сломать. Кто может психологически не выдержал, для кого это было первое Евро. Это тоже психологический момент", - рассказал Малиновский.
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