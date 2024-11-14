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Малиновский: О Евро-2024 могу сказать, что мне вспоминается о Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала

Национальная сборная Украины

Хавбек рассказал, почему, по его мнению, сборная Украины провалилась на Евро-2024

Малиновский: О Евро-2024 могу сказать, что мне вспоминается о Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вспомнил Евро-2024 и рассказал, почему, по его мнению, наша команда не смогла выйти из группы.

Напомним, что команда Реброва набрала 4 очк, но тем не менее, заняла последнее место в своей группе.

"Многие факторы сыграли свою роль, команда очень изменилась за последние годы. Где-то не хватало опыта. О Евро-2024 могу сказать, что мне вспоминается о Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала. Тогда также мы показали не лучший футбол, проиграли Нидерландам, очень тяжело выиграли в Северной Македонии, австрийцам проиграли, но как-то прорвались и победили Швеции.

Чемпионат Европы собирает лучшие команды, это очень важный опыт, но там еще нужно немного фарта. В этих матчах переломной была первая игра. До первого гола мы контролировали игру. И я вижу сейчас в Италии, что маленькие детали влияют на исход матча. Одна-две ошибки могут весь план на игру сломать. Кто может психологически не выдержал, для кого это было первое Евро. Это тоже психологический момент", - рассказал Малиновский.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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