Малиновский: О Евро-2024 могу сказать, что мне вспоминается о Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вспомнил Евро-2024 и рассказал, почему, по его мнению, наша команда не смогла выйти из группы.

Напомним, что команда Реброва набрала 4 очк, но тем не менее, заняла последнее место в своей группе.