Ноябрь для сборной Украины: почин Коновалова, хет-трик Ярмоленко, коронавирусный "технарь" и прощание с мечтами о Бразилии

Накануне двух заключительных для сборной Украины матчей в 2024 году, в которых решится ее судьба в текущем розыгрыше Лиги Наций, мы проанализировали насколько вообще успешен ноябрь для "сине-желтых".

Итак, поединков в заключительный месяц осени набралось 38 – 25 официальных и 13 товарищеских. Хотя, по факту наша сборная провела лишь 37 игр. Выездной матч Лиги Наций-2020 против Швейцарии был отменен из-за COVID-19, а вину за это возложили на команду гостей (несколько украинских игроков из-за положительных тестов на коронавирус отправили на карантин, а остальные спортсмены и члены делегации, у которых были отрицательные результаты, отказались от повторного тестирования) – и засчитали техническое поражение 0:3.

Ноябрьский баланс "сине-желтых" не назовешь сверхположительным: 13 побед при 14 ничьих и 11 поражениях. И абсолютно одинаковая разница забитых и пропущенных мячей — 45:45. Но опять же не будем забывать о трех "технических" голах от Швейцарии.

Дебютный ноябрьский гол сборной записал на свой счет атакующий полузащитник "Днепра" Сергей Коновалов, отличившийся в отборочном матче Евро-1996 против Эстонии (3:0). Кстати, этот мяч вообще вошел в историю, поскольку стал первым голом нашей национальной команды в официальных играх и принес ей первую "официальную" победу.

Лучшим бомбардиром ноября у нас является Андрей Ярмоленко, забивший 10 голов. На почтительном расстоянии от него – Андрей Шевченко и Евгений Коноплянка (6 и 4 точных ударов соответственно). При этом, Ярмоленко и Шевченко – единственные, кому в ноябрьских матчах удавалось отличиться более одного раза за игру. В активе первого – хет-трик в поединке с Люксембургом (2014) в отборе на Евро-2016, а у второго – дубль в ворота Турции (2004) в квалификации ЧМ-2006.

Больше всего матчей в ноябре сборная Украины провела под руководством Андрея Шевченко – 10 (4 победы, 2 ничьи и 4 поражения, включая уже упомянутый "технарь" от Швейцарии). Шесть поединков пришлись на каденцию Михаила Фоменко (+3, =2, -1), по пять игр состоялись в период работы Йожефа Сабо (+1, =2, -2) и Олега Блохина (+2, =2, -1).

Соперниками "сине-желтых" в ноябрьских рандеву выступали сборные 20 стран. Чаще всего, по четыре раза, в последний месяц осени украинцы встречались с Германией (в том числе в товарищеском матче-открытии обновленного НСК "Олимпийский" в 2011 году, завершившемся результативной ничьей 3:3) и Словенией (две спарки плей-офф к Евро-2000 и Евро-2016). А вот со своими будущими оппонентами – Грузией и Албанией – наша сборная в ноябре прежде не играла.

Что касается точной даты предстоящих матчей, то 16 ноября сборная Украины в прежние годы играла дважды. В 2018-м в заключительном поединке дебютного розыгрыша Лиги Наций подопечные Андрея Шевченко, досрочно выигравшие свою группу и тем самым завоевав повышение в классе, неожиданно крупно были биты на выезде словаками – 1:4. А спустя три года, уже под руководством Александра Петракова, "сине-желтые" переиграли в гостях Боснию и Герцеговину (2:0), благодаря чему вышли в плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

19 ноября наша сборная также сыграет в третий раз. В 2008-м украинцы с Алексеем Михайличенко на тренерском мостике победили в товарищеском матче на "Днепр-Арене" норвежцев – 1:0. А в 2013-м испытали в этот день одно из самых горьких разочарований в своей истории. В ответном матче плей-офф к ЧМ-2014 дружина Михаила Фоменко, имевшая в активе домашнюю викторию 2:0, крупно проиграла в Париже французам (0:3) и распрощалась с мечтой попасть на мундиаль в Бразилию.

Как сложатся предстоящие матчи и насколько изменятся приведенные выше статистические данные, узнаем уже в ближайшие дни.