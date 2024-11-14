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Андрей Шевченко: Момент наибольшей ответственности в карьере был в матче против Португалии, когда я возглавлял сборную Украины

Национальная сборная Украины

Бывший наставник национальной команды рассказал об одной из важных игр в истории сборной Украины

Андрей Шевченко: Момент наибольшей ответственности в карьере был в матче против Португалии, когда я возглавлял сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Обсуждая самые яркие моменты собственной карьеры, Андрей Шевченко рассказал о том, в какой момент он чувствовал наибольшую ответственность.

"Момент, когда чувствовал наибольшую ответственность? Я думаю, что это матч с Португалией, когда я работал главным тренером сборной Украины".

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"Во-первых, для меня была большая честь работать главным тренером национальной команды, будучи ранее игроком и капитаном команды. Это был важный матч в истории украинского футбола, потому что команда имела шанс попасть на чемпионат Европы. Наверное, впервые в истории мы не проиграли ни одного матча в квалификации. Я знал, что если мы выиграем в этом матче — занимаем первое место, получаем путевку на Евро".

"В 2016 году португальцы стали чемпионами Европы, их лучший футболист — Криштиану Роналду, и мы их обыграли со счетом 2:1. Когда мы готовились к этому матчу, мы очень много обсуждали с моим штабом выбор состава, тактику игры. В тот момент Марлос был в отличной физической форме. Мы решили, что будем использовать его на другой позиции, и он молодец, классно сыграл эту роль в том матче. Гол Ярмоленко, Яремчука, оборона, которая сыграла очень классно, наш голкипер Пятов, который провел классный матч, и те эмоции — "Олимпийский" стадион был полон".

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Напомним, что Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года до 2021 года. За время его работы с национальной командой, сине-желтые впервые в своей истории вышло в четвертьфинал чемпионата Европы.

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Андрей Шевченко Украина Национальная сборная Украины
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Источник:
Ютуб-канал "Женя Янович"
Опубликовал: Андрей Журба
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