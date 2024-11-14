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"Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России
Славная история
ТАСС
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил о легендарном матче в Москве против сборной России в отборе к ЧЕ-2002, в котором Андрей Николаевич забил не менее легендарный гол со штрафного, который принес нашей команде такую нужную ничью 1:1.
"Этот момент напряжения перед матчем был чрезвычайным. Безопасность – нам сказали, что мы не можем жить в отеле – мы все время были в посольстве. Охраны было очень много. Когда ехали на игру – что только не летело в автобус. Очень напряженный момент был.
Но, честно говоря, мне было все равно – я знал, что это важный для нас момент, и что мы эту игру не проиграем.
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И когда там оставалось 4 минуты до конца матча, мы проигрывали 0:1, этот штрафной. Я подбегаю к нему. И как раз это возле "лавочки". И Йожеф Йожефович Сабо (тренер, - прим) кричит: "Сынок, сынок, пожалуйста, иди в штрафную". А я ему – "все будет нормально, не волнуйтесь!". И получился такой шедевр.
Знал или не знал, что будет гол? Просто верил… Мы сами являемся творцами своего счастья, и в спорте это важно, иметь эту позитивную энергию, верить в себя, верить в партнеров по команде, верить в болельщиков, которые приходят на стадион, верить в ауру, верить в то, что ты можешь изменить любой результат", - сказал Шевченко.
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