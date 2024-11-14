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"Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России

Национальная сборная Украины
Обновлено

Славная история

"Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России

ТАСС

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил о легендарном матче в Москве против сборной России в отборе к ЧЕ-2002, в котором Андрей Николаевич забил не менее легендарный гол со штрафного, который принес нашей команде такую нужную ничью 1:1.

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"Этот момент напряжения перед матчем был чрезвычайным. Безопасность – нам сказали, что мы не можем жить в отеле – мы все время были в посольстве. Охраны было очень много. Когда ехали на игру – что только не летело в автобус. Очень напряженный момент был.

Но, честно говоря, мне было все равно – я знал, что это важный для нас момент, и что мы эту игру не проиграем.

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И когда там оставалось 4 минуты до конца матча, мы проигрывали 0:1, этот штрафной. Я подбегаю к нему. И как раз это возле "лавочки". И Йожеф Йожефович Сабо (тренер, - прим) кричит: "Сынок, сынок, пожалуйста, иди в штрафную". А я ему – "все будет нормально, не волнуйтесь!". И получился такой шедевр.

Знал или не знал, что будет гол? Просто верил… Мы сами являемся творцами своего счастья, и в спорте это важно, иметь эту позитивную энергию, верить в себя, верить в партнеров по команде, верить в болельщиков, которые приходят на стадион, верить в ауру, верить в то, что ты можешь изменить любой результат", - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Украина Россия Йожеф Сабо
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Источник:
Женя Янович
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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lectmarqu (Пловдив)
14.11.2024 в 21:51
А далі нам Шовковський розкаже як він "просрав" цей подарунок від Шеви в матчі плей-оф із словаками.
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Комментарии 2
lectmarqu (Пловдив)
14.11.2024 в 21:51
А далі нам Шовковський розкаже як він "просрав" цей подарунок від Шеви в матчі плей-оф із словаками.
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avatar
Goleon (Одесса)
14.11.2024 в 22:16
мы не играли со словаками тогда, то была совсем другая сборная
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