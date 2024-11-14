"Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил о легендарном матче в Москве против сборной России в отборе к ЧЕ-2002, в котором Андрей Николаевич забил не менее легендарный гол со штрафного, который принес нашей команде такую нужную ничью 1:1.

"Этот момент напряжения перед матчем был чрезвычайным. Безопасность – нам сказали, что мы не можем жить в отеле – мы все время были в посольстве. Охраны было очень много. Когда ехали на игру – что только не летело в автобус. Очень напряженный момент был. Но, честно говоря, мне было все равно – я знал, что это важный для нас момент, и что мы эту игру не проиграем.

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