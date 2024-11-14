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Шевченко: Adidas верят в нас, верят в Украину

Национальная сборная Украины

Новый технический спонсор у УАФ

Шевченко: Adidas верят в нас, верят в Украину

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о новой форме сборной Украины и про новый контракт с adidas.

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"Мне очень нравится. Очень важно, что такая компания, как adidas, подписала с нами контракт. У нас 6 лет был другой технический спонсор. Такая компания, как adidas верит в Украину, сделала очень большую инвестицию. Это очень хороший момент для Украины и украинского футбола.

Они открыты максимально, это хороший контракт. Они создали все условия для национальной команды. Они поддерживают не только главную команду, но и женскую, юношеский футбол. Там прописаны бонусы. Думаю, то, что ждали наши болельщики – онлайн-магазины, где можно купить футболки хорошего качества.

Главное – это поддержка. Они верят в нас, верят в Украину, верят в то, что сотрудничество с нами усилит такой бренд как adidas", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Украина Adidas
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Источник:
Женя Янович
Опубликовал: Михаил Черныш
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